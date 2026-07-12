假戶政檢警一起騙 男家門外藏金融卡遭盜領1912萬

鄭姓男子日前接獲「戶政人員」來電稱其身分遭冒用、轉接「檢警」處理，鄭男依指示將金融卡藏放住家外花盆後遭車手取走，直到銀行通知帳戶金流異常，才驚覺遭盜領1912萬餘元，金融帳戶還淪洗錢工具。刑事局提醒「假戶政、假檢警」詐騙手法頻仍，民眾務必小心。

警方指出，詐團假冒致電鄭男，假冒「台北市中山區戶政事務所人員」，謊稱有一名鄭姓女子冒用其身分證件申辦戶籍謄本，將協助轉接警方報案處理；假警察在電話中指稱全案已由檢警介入偵辦，需與鄭男加入LINE好友；假檢察官則誆稱鄭男涉入重大刑案，基於偵查不公開原則須扣押財產。

鄭男聽聞後心生畏懼，依照指示將3張金融卡裝入信封袋，藏放住家門口外的花盆下，後續皆被詐欺車手取走，直到銀行通知帳戶金流異常，鄭男才驚覺帳戶內1912萬餘元被提領，其中還有4個帳戶已被當作洗錢工具，被匯入12筆不明金流，共54萬餘元。

警方表示，騙集團常假冒戶政事務所人員，以「國民身分證、委託書遭人冒用」為由，將電話轉接給假警察與假檢察官，利用民眾對司法的畏懼心，編造「涉嫌洗錢罪」、「財產須緊急代管」等謊言，並以「偵查不公開」為由威脅不得對外張揚，讓被害人在不知不覺中痛失畢生積蓄。

警方呼籲，戶政事務所、健保局或電信公司不可能幫民眾將電話直接轉接給檢警；法院、檢察署及警察機關執法時，絕不會要求民眾交付金融卡、存摺、密碼，更不會要求把財物放在「花盆下」、「花叢」、「便當盒或指定地點」或「面交」；偵查不公開適用對象為偵辦執法人員，非一般民眾，民眾只要遇到提及「監管帳戶」、「涉及洗錢」等關鍵字，即為詐騙。

民眾有任何疑慮，立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或撥打 110 報案。為因應詐騙手法快速演變，「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險提供具體處置建議；另也具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險，民眾可多多使用，避免遭詐。