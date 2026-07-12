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收到「發票中獎通知」別急著點！他開心兌領400元 慘被盜刷2.4萬

聯合新聞網／ 綜合報導

專家提醒，真正的政府<a href='/search/tagging/2/發票' rel='發票' data-rel='/2/152853' class='tag'><strong>發票</strong></a>兌獎平台網址結尾必定為「.gov.tw」，且領獎過程中絕對不會要求民眾輸入信用卡號、安全碼與隨機 OTP 驗證碼，收到可疑信件應立即撥打 165 專線查證。 圖／聯合報系資料照
專家提醒，真正的政府發票兌獎平台網址結尾必定為「.gov.tw」，且領獎過程中絕對不會要求民眾輸入信用卡號、安全碼與隨機 OTP 驗證碼，收到可疑信件應立即撥打 165 專線查證。 圖／聯合報系資料照

許多民眾習慣利用載具儲存雲端發票，並透過電子郵件接收中獎通知。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一起釣魚連結詐騙案例，一名男子收到一封假冒知名購物平台的發票中獎通知信，為了領取400元獎金點擊了擬真連結，結果在輸入個人資料與網銀密碼後，不僅個資被大掃除，信用卡還當場遭到跨海盜刷666歐元（約新台幣2.4萬元），領獎不成反變冤大頭。

根據165打詐儀錶板發布的網站顯示，該名受害者日前收到一封來自知名電商平台的電子郵件，郵件標題寫著「電子發票中獎通知」，宣稱其先前網購的發票幸運中了400元，並在內文中貼心地檢附了兌獎專用連結。

受害者因近期正值發票兌獎期，在雀躍的心理下沒有多加懷疑，便隨手點擊了信件內的網址。網頁隨即跳轉到一個與「財政部電子發票整合服務平台」相似度極高的擬真首頁，上頭還顯示「einvoiceio.com」等魚目混珠的網址字樣。由於頁面視覺與公部門一模一樣，受害者便順著假系統的引導，依序輸入了個人姓名、身分證字號，甚至連信用卡的完整卡號、有效期限與背面 CVV 安全碼都雙手奉上。

受害者將資料填寫完畢後，手機立刻收到一則含有「OTP 驗證碼」的簡訊，假網站隨即跳出提示，聲稱「只要在網頁輸入此驗證碼，即可完成中獎身分認證並領取獎金」。受害者以為這是最後的核對程序，毫不猶豫地將密碼輸入進去並送出。

輸入完畢的那一刻，等到的並非獎金入帳通知，而是網路銀行APP彈出的異常海外消費警告，顯示其信用卡剛剛完成了一筆666歐元的交易。受害者整個人當場僵住，趕緊聯繫發卡銀行客服辦理卡片掛失，也驚覺自己親手將信用卡授權交給了詐騙集團，短短幾分鐘內2.4萬元直接飛了。事後回頭仔細比對，才發現假網站不僅網址與正版財政部官網少了幾個字母，網址結尾更不是象徵政府單位的「.gov.tw」，讓他痛心直呼：「小確幸幻滅不打緊，還倒賠兩萬多，簡直虧大了！」

165打詐儀錶板呼籲大眾，在收到各類中獎通知時，必須嚴格落實以下查核步驟：

一、官方絕對不索取信用卡號：統一發票中獎獎金是一律匯入指定的銀行帳戶，任何打著「領取」政府相關補助、獎項名義，卻要求輸入信用卡卡號與有效期限的網站，百分之百是詐騙。

二、認明 gov.tw 專屬網域：台灣所有公部門與政府機關的官方網站，網址結尾必定是「.gov.tw」，操作前務必細看網址結構，切勿被仿冒的網頁視覺所蒙蔽。

三、詳閱驗證簡訊內容：收到 OTP 簡訊時，務必仔細閱讀簡訊內文，確認該代碼是用於「消費扣款」還是其他行為，切勿因急於領獎而盲目填寫。

四、利用官方 App 進行查證：收到可疑的 Email 通知，應直接開啟「財政部統一發票兌獎 APP」或直接到官方正式官網查詢，絕不輕易點擊不明信件內的未知超連結。

電子發票 雲端發票 發票 內政部 警政署 獎金

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