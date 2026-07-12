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詐術「美化金流」可提高核貸成功率 男為貸款險淪人頭帳戶

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名男子急需資金，誤信網路貸款廣告及「美化金流可提高核貸率」等話術，日前依指到往銀行辦理約定轉帳帳號設定，險些淪為詐騙集團操控的人頭帳戶。銀行行員關懷詢問辦理用途時查覺有異，立即通報豐原警方到場協助，在警銀聯手勸阻下，及時識破「假貸款詐騙」，成功保住王男帳戶及財產安全。

豐原警分局豐原派出所警員洪偉程、黃方峦、實習生楊婷雁本月3日上午10時40分，接獲轄內某銀行通報指稱，有民眾疑似遭遇「假貸款詐騙」，立即趕赴現場協助。

經了解，48歲王姓男子因有資金需求，日前透過網路看到貸款廣告，依指示加入某資產管理有限公司LINE帳號洽詢貸款事宜。對方先以專業話術博取信任，再要求王男下載虛擬貨幣APP、提供網路銀行帳號及密碼，並前往銀行設定指定帳戶為約定轉帳帳號，聲稱只要「美化帳戶金流」，可提高銀行核貸成功率。王男信以為真，依約前往銀行辦理約定帳號設定，行員聽聞其辦理原因後，查覺「美化金流」正是近期常見的假貸款詐騙手法，擔心其遭詐，立即通知警方到場協助。

警方到場後詳細說明詐騙集團慣用手法，指出不法份子常假借協助辦理貸款之名，要求民眾提供網路銀行帳號密碼、下載虛擬貨幣APP或綁定指定約定帳號，藉此掌控帳戶，作為轉匯詐欺款項及洗錢的工具，不僅可能導致被害民眾帳戶存款遭盜領，更可能因此淪為人頭帳戶，甚至涉及洗錢等刑事責任。

警方耐心勸說並分析實際案例後，王男驚覺自己險些落入詐騙圈套，當場取消辦理約定帳號設定，並感謝銀行行員及警方及時攔阻，避免帳戶遭詐騙集團利用。

豐原派出所長黃登貴表示，詐騙集團持續翻新手法與話術，近期常以「保證核貸」、「美化金流」、「提升信用」、「包裝帳戶」等名義誘騙有資金需求的民眾配合操作。警方提醒，合法金融機構絕不會要求民眾提供網路銀行帳號、密碼，也不會要求綁定陌生約定轉帳帳號或下載不明投資、虛擬貨幣APP。民眾如遇類似情形，務必提高警覺、停止操作，可打165反詐騙專線或110向警方查證。

豐原警分局豐原派出所員警接獲銀行通報，趕到銀行及時阻詐。圖／警方提供
豐原警分局豐原派出所員警接獲銀行通報，趕到銀行及時阻詐。圖／警方提供

詐騙集團 豐原 台中

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