彰化婦人被詐50萬元和金飾 要求法官對詐團首腦「判重一點」

李姓、蔡姓男子發起橫跨兩岸的詐欺集團，透過通訊軟體Telegram成立群組及指揮多名詐團成員，把收取的詐欺贓款交給蔡男指定的假幣商，兌換成虛擬貨幣轉匯給蔡男。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取罪兩罪，分判有期徒刑6年、2年4月。

判決書指出，李、蔡二人在中國大陸設置機房，透過Telegram成立群組「雲林電力公司」、「雲林水肥大隊」、「雲林搬磚」、「5/22北屯1330」等多個群組，指揮陳姓等4名車手（業經審結）、洪姓車手（經檢察官另行提起公訴）和其他不詳詐團成員，去年5月、6月打電話給兩名被害人，佯稱警察，對方涉嫌刑事犯罪，需代管財產。

蔡姓被害人信以為真，約定面交130萬元，詐團李、蔡二人及暱稱「發光之星」成員指示陳姓車手取款，王姓男子擔任司機和監控手，陳姓車手持「台北地檢署」、「檢察官吳文正」、「書記官謝宗翰」偽造證件，到台中市向蔡姓被害人收取130萬元現金，依指示交給王姓收水手，又再依蔡男、李女指示，向假幣商兌換成虛擬貨幣匯到大陸給蔡男。

詐團以相同手法詐騙潘姓婦人，同意面交50萬元及一批金飾，經三次轉交，最後向假幣商兌換成虛擬貨幣匯到大陸給蔡男。詐團先前對蔡姓被害人詐欺得逞食髓知味，又打電話要代管財產100萬元，蔡姓被害人配合警方辦案，逮捕陳姓車手及王姓監控手。

彰化地院審酌，李男在詐團擔任較核心角色，基於行為罪責，構成本案量刑上限，且未與被害人達成和解，潘姓被害人希望「判重一點」，復衡李男在本案案發前無前科、自述教育程度、家庭生活、經濟狀況，另他有其詐欺案件在偵查、審理中，本案不定應執行之刑。