馬國2車手來台助詐團面交1000萬 士院判3年2月、3年4月並驅逐出境

兩名馬來西亞籍男子受詐騙集團指示，來台擔任面交車手，短短不到1個月，以假投資平台並持偽造工作證及收據，5度出面收款騙走李姓女子1000萬元。士林地方法院依修正前詐危條例等罪，分別判處尹男3年4月、蔡男3年2月徒刑，刑滿後驅逐出境。

判決指出，馬籍尹男去年3月加入詐團，負責來台擔任面交車手，詐團先向李女佯稱下載「京鴻」投資APP，只要持續投入資金即可獲利，李女信以為真，陸續依指示面交現金。

尹男去年3月24日至4月7日間，4度前往北市與李女面交，分別收取50萬元、100萬元、200萬元及150萬元，共500萬元，每次面交均出示偽造的「京鴻投資」工作證，並交付偽造存款憑條，收款後再依指示將現金放置指定地點或轉交上游成員。

另名馬籍蔡男則在去年4月加入同一詐騙集團，依指示再向李女收取500萬元，同樣出示偽造工作證及收據，事後將款項轉交集團上游。案經蔡女報案，檢警循線逮捕2人。

法院審理時，2人坦承犯行，法官認定，2人擔任面交車手並持偽造工作證及收據騙取被害人信任，再協助移轉贓款，構成三人以上共同詐欺、偽造文書及洗錢犯行。

法官認為，詐團危害社會治安及人民財產安全甚鉅，2人正值青年，卻跨海來台擔任車手，造成被害人高達1000萬元損失，至今未與對方和解或賠償，難認足以減輕責任，判處尹男3年4月、蔡男3年2月徒刑。