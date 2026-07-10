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早餐店被騙千萬…涉詐團內鬼查個資遭押 金山分局警擬2大過免職

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／新北即時報導

新北市警局偵辦宋男為首的詐騙集團，以假借代辦車貸、房貸方式行騙，造成一名早餐店老闆人損失逾千萬元。向上溯源追查時查出自己人，金山分局李姓巡官涉嫌非因公違法查詢並洩漏民眾個人資料及車籍資料，台北地院昨晚裁定羈押禁見。金山警分局表示，將開考績委員會審議，擬記二大過免職，依法汰除。

李姓巡官現職為金山警分局民防組二線一星巡官，過去曾先後擔任金山警分局交通分隊長、金山派出所所長及石門分駐所所長，案發為金山派出所任內。此案源於警方接獲情資，指稱有詐騙集團以代辦車貸、房貸為幌子進行不法活動，而李姓巡官涉嫌利用警政資訊系統查詢特定個資，並洩漏予外部人士。

新北市警局獲報後，督察室靖紀小組展開深入調查，並報請台北地檢署檢察官李堯樺指揮偵辦，專案小組8日兵分多路，針對李姓巡官辦公處所及住居所執行搜索，並將其帶回調查有無獲取不當對價關係。檢察官8日複訊後，認其涉案情節重大，向台北地院聲請羈押禁見，法院於9日晚間9時裁准羈押禁見。

金山警分局表示，後續將召開考績委員會進行審議，並依據公務人員考績法相關規定，李姓員警違法情節重大、嚴重玷汙警譽行為，處以兩大過免職處分，並陳報上級核定，依法將其斷然淘汰。

警方表示，該案是市警局督察室「自檢自清」案件，警紀是警察的命脈，對於員警違法犯紀案件，向來秉持「嚴查嚴辦」、「不掩飾、不庇縱、不護短」嚴正態度，以正警風。

金山分局巡官將2大過免職，涉詐團內鬼查個資收押早餐店被騙千萬。記者游明煌／翻攝
金山分局巡官將2大過免職，涉詐團內鬼查個資收押早餐店被騙千萬。記者游明煌／翻攝

金山 詐騙集團 警察

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