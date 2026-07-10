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影／想過此路留下買路財？高雄綠能蟑螂父子檔涉詐200萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市永安區一處綠能開發設施工區，遭到一對黃姓父子檔盯上，兩人明知無合法權利，竟欺騙開發業者擁有聯外國有地的通行使用權，強索每年最高300萬元的「過路費」，業者被迫交付200萬元現金後，父子檔隔年食髓知味再度索款遭拒，竟雇人駕駛怪手直接挖斷道路、停放車輛阻斷進出，導致工程被迫停擺，橋頭地檢署偵查終結，將這對父子檔及怪手司機共3人依法提起公訴。

起訴指出，綠能公司自2022年間起在高雄市永安區開發綠能設施，因工區進出需求，施工車輛必須經過財政部國有財產署所有的道路，但當地的黃姓父子父子明知自身根本沒有該道路的合法權利，竟共同向綠能公司虛報、詐稱擁有該通行道路的使用權，獅子大開口要求每年支付200至300萬元。

綠能公司考量若不支付恐導致工程車輛無法進場，無奈之下只好在2023年12月22日在工地當場交付現金200萬元給這對黃姓父子，未料黃姓父子去年又再度上門，要求綠能公司比照辦理、支付相同的鉅額過路費，但這回遭到業者嚴詞拒絕。

這對父子檔竟惱羞成怒，轉而採取暴力脅迫手段，以每天3千元的代價雇洪姓怪手司機，當場向綠能公司的人員恫稱如果不付款，就要把道路挖斷，讓工程無法進行，隨後於去年3月18日，果真駕駛怪手蠻橫將聯外道路挖斷，黃姓父子還將車輛刻意橫停在道路出入口阻礙通行，導致工程車輛完全卡死、無法進入工區，工程被迫當場停擺。

不過綠能公司此次態度堅決，寧可工程停工也拒絕妥協再付錢，黃姓父子及怪手駕駛3人因此恐嚇取財未遂。

案經橋頭地檢署偵辦，檢方認為黃姓父子先前騙取200萬元部分，涉犯刑法詐欺取財罪，而父子與洪姓怪手司機等3人，事後以挖路、阻街等強暴脅迫方式逼迫業者付錢，則涉犯刑法恐嚇取財未遂罪及強制罪，檢方除了將3人起訴外，也向法院請求依法宣告沒收黃姓父子已落袋的200萬元犯罪所得。

涉嫌詐欺取財的黃姓父子檔，找來怪手將國有道路挖斷，阻止綠能公司施工。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌詐欺取財的黃姓父子檔，找來怪手將國有道路挖斷，阻止綠能公司施工。記者巫鴻瑋／翻攝

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