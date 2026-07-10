騙走千萬元黃金只找回9條 車手辯「只賠當年金價」遭判賠現值

高雄一名朱姓男子落入假投資股票詐騙陷阱，被騙走10條、共重達5公斤的黃金條塊，當時市價達1300萬餘元，雖事後追回9條黃金，但仍有1條黃金下落不明，負責取貨的高姓男車手在庭上抗辯「只能依當年被騙的金價賠償」，但經高雄高分院認定，需賠1整條黃金的通膨差額現值、220萬餘元。

判決書指出，高姓車手2024年加入自稱「孫悟空2.0」的詐騙集團，以電話向被害人佯稱投資股票可獲巨額暴利，被害人朱姓男子信以為真，交付10條各重500公克的黃金金條，總價值高達1300萬餘元。

2024年9月4日下午，高姓車手穿戴偽造的證券公司工作證，手持偽造的理財存款憑條前往朱男住處，假冒理財專員順利將10條黃金帶走，隨即依指示交給上游成員。

檢警隨後循線破獲該詐騙集團，並成功追回發還其中9條黃金，但仍有1條黃金早已被洗錢隱匿，朱男因此提起刑事附帶民事訴訟，針對消失的該條黃金求償。

高姓車手刑事被依三人以上共同詐欺取財罪，判有期徒刑3年8月，但在民事審理時，高男雖坦承當車手犯行，卻對賠償金額極力辯稱，既然朱男已經領回9條黃金，只損失1條，應以2024年案發時的黃金價值來計算，也就是只願意賠償當時的黃金價格130萬元。

不過法官認定，損害賠償的法律目的在於填補被害者實質所受的損害，應回復的是財產的應有狀態，既然黃金具有公開市價，當被害人請求賠償時，價格就算定在起訴時之市價。

法官核對朱男於2025年12月15日提起訴訟時，台灣銀行當日的黃金牌價每500公克已飆漲為220萬4204元，相較於案發時價差近90萬元，判決高姓車手必須依起訴時的牌價，全額賠償。