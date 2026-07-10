太子集團洗錢案 調查局獲艾格蒙票選年度最佳案例

調查局洗錢防制處協助台北地檢署偵辦偵辦太子集團洗錢案，成功查扣「和平大苑」11戶豪宅、35輛名車及1.75億美金不法所得，今年由亞拜然舉辦年會期間，獲得2026年度艾格蒙聯盟最佳防制洗錢案例，對我國防制洗錢及執法團隊是重大殊榮。

艾格蒙聯盟是由全球各司法管轄體的金融情報中心組成，1995年在比利時首都布魯塞爾成立，目前會員數逾180個，是現今世界上規模最大的國際防制洗錢組織，也是各國金融情資交換平台。

調查局洗錢防制處1998年加入艾格蒙聯盟，並以「AMLD, Taiwan」名稱參與會務及相關活動。艾格蒙聯盟為鼓勵會員提升金融情報中心效能，以及與防制洗錢、打擊資恐權責機關的合作，2011年起於每年年會舉辦最佳案例獎競賽，與會代表以無記名投票方式，選出年度最佳案例。

調查局有感於太子集團洗錢案不法所得規模甚鉅，涉及詐騙園區惡性重大，經北檢統籌運用調查局研編相關資訊，結合正式及非正式國際合作情資，成功查扣11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶的1.75億美金不法所得，因此以此案投稿年度最佳案例獎競賽，初選即獲最高票，與印度金融情報中心提報的網路詐騙及虛擬貨幣案進入決賽。

為了在決賽中爭取佳績，調查局洗錢防制處集體腦力激盪，短時間內完成競賽影片及案例簡報，7月9日下午在最佳案例獎決賽議程中展現成果。由於太子集團案例彰顯我國洗防機制與機關合作，並透過國際合作有效對抗跨境組織犯罪，與會代表均認為可成為典範，最終在有效票106票中，獲得76票壓倒性票數勝出，使「Team Taiwan」成為會場焦點。