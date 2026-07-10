新北派出所長勾結黑幫三部曲詐騙 法院裁定羈押 拔官停職

台北地檢署獲報，指新北市金山分局民防組官警李語堂，涉在擔任金山派出所長期間，與竹聯幫詐團主謀宋杰峰勾結，利用借車貸款、投資醫材、房產借貸三部曲，詐騙張姓早餐店老闆上千萬元，甚至還幫詐團濫查個資，檢方前天搜索拘提李語堂、宋杰峰及「金主」何拓源到案，訊後認有串滅證之虞聲羈禁見，法院認裁准羈押，李男也被停職。

檢方共拘提7人到案，宋杰峰女友詹琬婷10萬交保、女助理顏巧茹5萬交保、車行合夥人徐浩雄5萬交保，均限制出境出海。顏巧茹在航空公司任職的陳姓男子，涉案情節輕微，限制出境出海。

據調查，宋杰峰是混跡新店區的竹聯幫成員，與徐浩雄合夥開二手車行，徐男擅長銷售日系車，宋男因對歐系車熟悉，負責引薦對德國車有需求的客戶給徐男，但宋男常利用掛人頭車名義，將車輛借給客戶貸款。

據了解，李語堂在金山派出所長時，宋杰峰有親友犯案送辦，雙方因此認識，何拓源是李語堂當兵時的同梯，彼此有多年情誼，詹琬婷與顏巧茹則是宋杰峰重要左右手，負責處理金流。

新北警方調查，張姓早餐店老闆誤信LINE投資詐騙，被騙了不少錢，張男心有不甘，將此事告知一名車商友人，友人因此介紹宋杰峰給張男。宋杰峰見張男需金孔急，聲稱自己有「門路」可幫助賺錢，因此將車行內的3部車掛在張男名下，讓張男拿用抵押借款。

張男後來因還不出利息，又找上宋杰峰想辦法，宋杰峰知悉張男有意出售早餐店，想低價買下房產，但張男聲稱權狀交付給他人，要宋男先去贖回權狀才能買賣，宋男自掏腰包上百萬買回權狀後，孰料張男早已申報狀遺失，手中權狀形同一張壁紙，多次向張男恐嚇要返還款項。

調查顯示，張男心生畏懼，只好拿自家的房產抵押借款還錢，宋杰峰見張男手頭有現金，又告知張男，有做醫材生意的金主何拓源，正需要資金周轉，若將錢借給何男，保證每月利息10萬，張男不疑有他，與宋男約定當面以現金交款，孰料當天李語堂也在場，宋男拿到錢後，把錢交給李語堂帶走。

由於張男事後未收到利息，驚覺從頭到尾都是場騙局，提告李語堂、宋峰杰涉及詐欺等罪。檢警調查，何拓源曾委託李語堂查詢個資，事後帳戶出現不明資金，李語堂也與詹琬婷有異常金流，懷疑與宋杰峰有關，為釐清有無行收賄，有羈押必要。

竹聯幫成員宋杰峰（中）涉勾結官警假放貸、真詐騙，被法院裁定羈押見。記者張宏業／攝影