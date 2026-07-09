7旬翁遭詐騙借款千萬且設定抵押權 法官還公道保護房產

黃姓男子前年底遭詐欺集團冒充檢警配合辦案所騙，經由仲介代書向曹姓男子借款1200萬元，並簽立借款契約書、本票及設定信託、不動產抵押權，但借款一入帳即遭詐團轉匯一空，連80萬老本都被轉走，黃只好尋求法律途徑，確保其棲身之處，法官確認他遭詐騙，保護他拿回房產。

黃及律師主張，他受詐欺集團所騙，才假裝向曹借款、簽發本票、設定信託及抵押權，實際上他並無資金需求，也無向對方借款、簽發本票、設定信託及抵押權的真意，兩造更無意思表示合致。

同時，黃違約責任重大，除須負遲延利息及高額違約金外，兩人也得依流抵約定取得其不動產，對黃極端不利，是兩人所得利益遠高於其所貸與金額，巧取其所有不動產。且兩人明知本件借貸案件涉及詐欺不法，主觀上顯具惡意，違反公序良俗而無效。

黃及律師主張，依民法相關規定，請求確認借款債權不存在、本票票據債權不存在及信託債權、物權行為均不存在，並應塗銷信託及抵押權設定登記。

曹否認黃遭詐欺取財，認兩造就借貸金額、利息、清償期等事項已達成意思表示合致。黃為擔保其借款債權清償，才簽發本票、設定信託及抵押權登記予曹。

曹及律師認為，縱認黃確遭詐騙才向他借款，但已多次提醒對方不要被詐騙、並再三確認黃借款用途是作生意周轉才同意借款，可見他並非詐欺集團同夥，也不知黃遭人詐騙。

律師認為，黃為具有相當智識能力及社會生活經歷成年人，又有多次買賣進出貨、清償本票債務經驗，並表示願意自己承擔風險。

律師指出，黃僅提供價值450萬餘元不動產設定抵押權及信託登記，低於他向曹借款1200萬元；而兩造約定借款周年利率16％，也未超出法律容許界限。

台南地院合議庭指出，黃雖簽立借據、本票及設定信託及抵押權，但其主觀上認知其行為是配合檢警偵辦需求所安排「辦案流程」及「誘導偵查」，主觀上顯然誤認他的行為完全不生法律上效力，實屬「欠缺表示意識」情形。

又黃遭詐欺時為年近7旬高齡長者，面對詐欺集團成員有組織地假冒多種公務員身分，並輔以偽造機關職位擔保書，利用涉及不法、偵查不公開高壓，及當線民幫忙打擊犯罪實現正義等心理掌控，且資訊不對稱情境下，實難苛責黃辨識其真偽。

又詐欺集團以相同假檢警手法誘騙多位被害人進行不動產抵押借款，顯見現今詐欺集團詐術精密程度已非普通注意義務所能防範，換做一般人也有高度被騙可能。

合議庭表示，黃依民法第88、767條規定，請求確認借款債權、本票票據債權、信託及抵押權債權、物權行為均不存在，曹應塗銷信託設定登記等，均有理由，應予准許。