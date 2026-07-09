員工控冷氣除蟎公司雙頭詐求職和消費者　高市府勞工局處置消極

寶傑勞工自救會成員今天上午控訴「寶傑淨化科技」以不實廣告月薪10萬元誘騙求職者，強迫以16萬元信貸買高價除塵蟎機，後再以999元低價洗冷氣名義，誘消費者買除塵蟎套組，卻售後不理，以兩面手法詐騙，全台受騙勞工與消費者逾百人，批高市府勞工局消極瀆職，並籲檢調及主管機關應介入調查。

高市府勞工局表示，今年3月有1名勞工提出申訴，因該公司登記地於新北市，依管轄權畫分規定，已函轉新北市勞工局接案查處。另有4名勞工以該公司涉廣告不實及雇傭關係爭議，申請勞資爭議調解，勞工局安排調解但不成立，已協助勞工進行後續司法救濟。

全台約有百名求職者和消費者受害，勞工自救會成員目前有12人，成員代表今天上午9時許在民眾黨高市議員參選人林于凱、高雄市獨立總工會理事長王慶宏及律師陳永群陪同下舉行記者會。

林于凱指出，去年10月，寶傑淨化科技公司在網路上以「月入8到10萬」的高薪為誘餌，招募應徵者，後即強迫新進業務員透過第三方分期貸款購買1台宣稱要價14萬元，加計利息達16萬多元的除塵蟎機，但受害員工卻爆料，該台機器成本不到4萬，等於公司每賣1台就賺12萬。

林于凱並指出，寶傑另以「清洗冷氣」為名，要求員工進入民眾住家後，趁機兜售除蟎機36次的套組服務，要價3萬六千元；自救會許姓會長揭露實際上寶傑員工並未受過清洗冷氣的專業訓練，到府後，僅透過手電筒照一下冷氣即趁機推銷除塵蟎套組或機器。

一名消費者蔡先生使用2到3次的服務，事後不滿服務不到位想退貨，卻面對寶傑各種苛扣及拒絕，消保調解後寶傑卻不願退費，因此一狀告上法院。

林于凱指出，寶傑公司設址新北市，去年10月新北市勞工局以違反就業服務法中的廣告不實開罰15萬元，後續衍生多起消費爭議，新北市府在官網公告「警示」提醒求職者。

「高市府勞工局卻未做出任何行政處分，僅告知限期改善！」林于凱批勞工局處理態度消極，罔顧求職者和消費者權益；獨立總工會理事長王慶宏也酸市長陳其邁無作為，將成為藍營高市長參選人柯志恩的「扶龍王」。

自救會成員今天上午控訴「寶傑淨化科技」以不實廣告高薪誘求職者，強迫高價買除塵蟎機（如圖），再以低價洗冷氣誘消費者買除塵蟎套組，卻售後不理雙頭詐騙。記者石秀華／攝影

自救會成員今天上午控訴「寶傑淨化科技」以不實廣告高薪誘求職者，強迫高價買除塵蟎機，再以低價洗冷氣誘消費者買除塵蟎套組，卻售後不理雙頭詐騙。記者石秀華／攝影

自救會成員今天上午控訴「寶傑淨化科技」以不實廣告高薪誘求職者，強迫高價買除塵蟎機，再以低價洗冷氣誘消費者買除塵蟎套組，卻售後不理雙頭詐騙。記者石秀華／攝影

自救會成員今天上午控訴「寶傑淨化科技」以不實廣告高薪誘求職者，強迫高價買除塵蟎機，再以低價洗冷氣誘消費者買除塵蟎套組，卻售後不理雙頭詐騙。記者石秀華／攝影