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「馬斯克私訊我」高雄男刷存簿查10億匯款…險淪詐團人頭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市64歲鄭姓男子在社群平台「X」收到自稱是特斯拉創辦人馬斯克的私訊，聲稱有「太空投資計畫」，表示將匯入折合新台幣約10億元資金到他的帳戶，還承諾支付高額報酬。鄭男7月6日上午到銀行查詢款項是否入帳，行員聽他提及「世界首富馬斯克」要匯款給他，報警阻詐。

警方到場，鄭男向員警示出與對方通訊的內容，有對方自稱是馬克斯的簡體中文和照片。鄭男稱，因資金都在定存，無法投資，因此依對方要求提供銀行帳戶，協助接收匯入台灣的資金。不過，他刷存摺後遲未見款項入帳，才詢問行員。

員警告知鄭男，詐騙集團常冒用名人，以高額投資、鉅額匯款等話術，誘騙民眾提供銀行帳戶，當成贓款或洗錢的人頭帳戶，幸他沒有資金損失，也沒涉入不法金流，警方隨即協助他封鎖對方聯繫方式，避免進一步受害。

警方提醒，網路上冒充名人的投資詐騙層出不窮，切勿提供銀行帳戶或個人資料，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。

鄭男向員警示出對方傳送的簡體中文和「馬克斯」照片。圖／警方提供
鄭男向員警示出對方傳送的簡體中文和「馬克斯」照片。圖／警方提供

高雄 馬斯克 高雄市

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