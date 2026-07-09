工程行負責人見投資台積電股票內線消息 心動臨櫃提領275萬元稱要裝潢

58歲周姓男子在臉書上看到有自稱投資專家聲稱要釋放「高投報、低風險」、關於台積電的內線消息給有緣人，一時心動，在對方話術以及設計的LINE群組引領下，走進銀行要提領275萬元，投資台積電股票；直到行員跟警員聯手勸阻，才如夢初醒，驚覺落入詐團的圈套。

周姓男子是一間工程行負責人，小有積蓄，原本就打算用存款投資，近日他在臉書上看到自稱投資專家的發文，好奇探詢，一路被對方引領他加入LINE群組，裡面有許多自稱跟著投資專家已經獲利豐收的投資人士，眾人此起彼落聲稱跟著投資專家「保證獲利」、「穩賺不賠」。

周心動不已，在自稱專家的詢問下，告知可以馬上出資275萬元；對方聲稱這次投資台積電股票的名額有限，如果有意願動作要快、而且要交付現金，周連忙答應，前天下午1時許立即前往銀行。對方提醒周，目前領現金銀行都會詢問，就回答「家裡房屋裝修需要用錢」。

周走進台南市北區成功路的合作金庫填單，臨櫃就要提領275萬元，行員關懷提問，周依指示回答，但行員接續詢問要裝修那些部分、找那家設計師、是否有簽契約，周都無法回答；行員擔心周遭到詐騙，通報轄區第五警分局北門派出所。

巡邏警員王珮瀠與黃議德立即趕往，周面對警員詢問，同樣回答「房屋裝修」，警員請他提供裝修契約、工程估價單或業者的姓名電話，要幫他致電查詢，確認是否合法業者，周卻言詞閃爍，說話前後矛盾。

王珮瀠特別提醒周，是要保護他的財產安全，不要落入不法分子手中，現在詐騙歹徒很多，如果貿然將錢領出交出去，可能就再也拿不回來；周支支吾吾、無法回答，最後在女警溫言詢問是否同意交出手機給警察看看後，配合解鎖並打開訊軟體對話紀錄。

員警見手機打開，就是投資專家正在詢問周提領現金是否順利，研判周遇到典型的投資詐騙話術，誘騙他提領大量現金實體交付，立即以相關案例向他說明許多人的慘痛教訓；周才表示原本相信對方有投資台積電股票的內線管道，看來真的遇到詐騙，打消取款念頭。

分局呼籲，詐騙集團常利用民眾渴望快速致富的心理，透過社群軟體隱匿身分，以各種話術誘騙民眾匯款或交付現金；若遇到要求以「房屋修繕」、「親友借貸」等藉口，向行員或警方隱瞞臨櫃提款真實用途等人士，務必提高警覺。