9旬嬤也騙！3天兩次提款用途不一 被警銀攔阻保住老本

彰化市一名90歲老阿嬤，最近3天內兩度到銀行領5萬元現金，一次為了房屋裝潢，另一次幫孫子支付房租及生活費，由於神情緊張，說詞反覆，行員懷疑被詐騙，通報警方順利攔阻，保住她的老本。

彰化分局民族路派出所警員李言濬、孫祺雯日前執行勤區查察勤務時，接獲國泰世華銀行彰化分行通報，指一名90歲老阿嬤欲提領5萬元現金，過程中神情緊張、說詞反覆，疑似遭詐騙，請警方到場協助。

員警到場後，老婦表示提款是為了協助孫子支付房租及生活費，但當員警進一步詢問孫子姓名、聯絡方式及相關情況時，卻無法清楚說明，也不願提供聯絡電話，前後說法不一致，引起警方懷疑。

銀行行員也發現，老婦3天前曾至同也前來提款，當時表示用途為房屋裝潢，如今卻改稱是支援孫子生活開銷，兩次說法不同，判斷她疑遭詐騙。經員警方耐心說明近期常見的假親友借款、假投資及假交友等詐騙手法，她逐漸察覺異狀，決定取消提款，成功保住5萬元積蓄。

彰化分局表示，詐騙手法不斷翻新，高齡長者更是詐騙集團鎖定的目標。民眾如遇要求提領現金、提供帳戶資料、代收代管款項，或刻意要求保密等情形，應立即提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助，以保障自身財產安全。