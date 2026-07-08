台版柬埔寨案翻版？新北警所長勾結竹聯幫詐團當內鬼 濫查個資遭聲押

台北地檢署獲報，指新北市金山分局民防組官警李語堂，涉在擔任金山派出所長期間，與竹聯幫詐團主謀宋杰峰勾結，李男明知利用車行為掩護，透過「假購車、真貸款」詐騙，卻利用職權協助宋男查詢個資、車籍資料，讓宋男集團暴力討債，過程猶如「台版柬埔寨案」翻版，由於李男帳戶有不明金流，檢方今搜索拘提李男到案，認有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

檢方共拘提7人到案，宋杰峰的手下何拓源也遭聲押禁見、宋杰峰女友詹琬婷10萬交保，宋杰峰偵訊中。

檢方過去偵辦柬埔寨詐團虐囚3死案，逮獲幕後高階幹部「藍道」杜承哲，另查出杜男以虛擬貨幣、跑車和現金為誘餌，豪砸500多萬收買時任大同分局寧夏派出所長葉育忻，葉男因此充當詐團「內鬼」，不僅幫詐團查個資，還洩漏警方行動，被法院重判13年8月定讞。

據調查，宋杰峰是竹聯幫新店要角，以開設車行為掩護，事則放款收取高利，抑或是假賣車、真詐騙。有被害人上門購車，宋男會介紹配合的車貸公司，等核貸通過後，宋男再從中扣取「手續費」，被害人雖然拿到車，但實際上貸款未完全給付，卻仍須支付本息。

調查顯示，宋杰峰利用車貸尚未繳清為藉口，脅迫被害人去當鋪借款清償，被害人若無力支付，宋杰峰則教唆手下對被害毆打凌虐，被害人擔心生命安全，甚至拿出房子抵押借貸，新店有名張姓早餐店老闆，因此欠下上千萬借款。

據了解，李語堂在金山派出所任職期間，結識宋杰峰手下何拓源，由何男介紹認識宋男。身為派出所長的李男，明知宋男從事詐騙活動，卻私下幫忙查詢民眾個資、車籍資料等，提供給詐團使用。諷刺的是，金山派出所去年因阻詐有功，李男還上媒體教導民眾如何識詐。

警方清查發現，李語堂帳戶有異常資金流入，懷疑是詐團支付的賄款，報請檢察官李堯樺指揮偵辦，今天發動搜索。