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新北警涉勾結詐團查個資討債 前金山派出所長遭搜索拘提

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署獲報，指新北市金山分局民防組官警李語堂，涉及在擔任金山派出所長期間，涉與詐團主謀宋杰峰勾結，李男明知宋男以「假購車、真貸款」手法從事詐騙，卻利用職權協助宋男查詢個資、車籍資料，且帳戶有不明金流，檢察官今天指揮警方搜索拘提李男、宋男共7人到案，釐清有無行收賄。

據調查，宋杰峰在新店以開設車行為掩護，事實上則是放款收取高利，如有被害人上門購車，宋男會介紹配合的車貸公司給被害人，等核貸通過後，宋男從中收取「手續費」，被害人雖然拿到車，但實際上貸款並未完全支付，但卻必須支付利息。

調查顯示，宋杰峰會利用車貸尚未完成的藉口，再要求被害人去當鋪借款清償，若無力支付利息，宋杰峰會教唆手下毆打凌虐被害人，有被害人擔心生命安全，甚至拿出房子抵押清償「債務」，有名張姓早餐店老闆因此欠下千萬借款。

據了解，李語堂在金山派出所任職期間，結識宋杰峰手下何拓源，經由何男介紹認識宋男。身為派出所長的李男，明知宋男從事詐騙活動，卻私下幫忙查詢民眾個資、車籍資料等，提供給詐團使用。

警方清查發現，李語堂帳戶有異常資金流入，懷疑是詐團給予的賄款，報請檢察官李堯樺指揮偵辦，檢警今天發動搜索。

新北市<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>局前金山派出所長李語堂，涉勾結詐團濫查個資討債，被檢方搜索拘提到案。圖／讀者提供
新北市警察局前金山派出所長李語堂，涉勾結詐團濫查個資討債，被檢方搜索拘提到案。圖／讀者提供

詐團主謀宋杰峰（中）利用「假購車、真詐財」手法詐騙，甚至暴力毆打被害人，被檢方搜索拘提到案。記者張宏業／攝影
詐團主謀宋杰峰（中）利用「假購車、真詐財」手法詐騙，甚至暴力毆打被害人，被檢方搜索拘提到案。記者張宏業／攝影

詐騙 被害人 詐團 金山 警察

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