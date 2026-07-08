車籍全洩漏？金山警分局巡官疑助詐團違法查個資 已送北檢複訊

新北市政府警察局偵辦一起涉嫌假藉代辦車貸、房貸為幌子詐騙集團，金山分局李姓巡官遭檢舉利用職務之便，非因公查詢警政資訊系統，並將所得民眾個資及車籍資料洩漏他人。李姓警官今遭拘提並搜索分局調查，目前已送北檢複訊。市警局表示，主動自清發現違法情事，全力配合檢方調查。

新北市警局表示，日前接獲情資，金山分局李姓員警疑有利用職務之便，非因公查詢警政資訊系統，並將所得民眾個資及車籍資料洩漏予他人，案經市警局局督察室靖紀小組調查蒐集相關事證後，報請臺北地方檢察署檢察官李堯樺指揮偵辦。

台北地檢察署檢察官今天指揮市警局督察室靖紀小組、刑事警察大隊，針對李姓員警住居所、辦公室等處執行搜索，並調查有無對價獲取不當利益，警方訊後已移送台北地方檢察署檢察官複訊。

市警局表示，本案是市警局自清自檢案件，將持續秉持「警紀警辦」、「不掩飾、不庇縱、不護短」之原則，全力配合台北地檢署檢察官偵辦，對於不法員警依規斷然處置、嚴懲不貸。

據指出，李姓巡官現任金山警分局民防組二線一星巡官，事發時擔任金山警分局某派出所所長。