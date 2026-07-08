甜言蜜語火辣網婆的「姐姐」變幫派壯漢 男遇愛情詐騙淪運毒車手

40歲吳男在網路結識女網友暱稱遭「網婆（網路老婆）」，對方化名「琳琳」甜言蜜語，讓吳男陷入感情詐騙陷阱，謊稱代收生活用品給她住台灣的「姐姐」，卻是夾藏900公克大麻的毒品國際郵包。保三及海關人員發現異狀面交時埋伏逮人，「琳琳」口中的姐姐竟是兩名黑道背景的壯碩大漢，吳男淪為車手遭起訴，破獲詐團結合運毒的不法集團。

保三總隊第一大隊與財政部關務署台北關今年2月抽檢自美國寄到台灣的國際包裏，查獲以生活用品鞋子、糖果、餅乾等夾藏運輸第二級毒品大麻淨重928.78公克，與台北市中山警分局、新北市板橋警分局、桃園市警平鎮、楊梅分局及航空警察局刑事警察大隊等組專案小組，報請台北地方檢察署指揮偵辦。

專案小組待對方現身時上前圍捕控制，發現領貨人吳男遭「網婆（網路老婆）」化名「琳琳」感情詐騙，謊稱收受生活用品誘騙吳男前往領取毒郵包再轉交給「姐姐」。

吳男被愛情沖昏頭，在不知道有毒品的情況下，現身領取包裹被逮捕。偵辦人員在用吳男協助下繼續與詐騙及運毒集團成員保持聯繫，確認「姐姐」現身地點，雙方約好時間後，碰面準備交貨。

警方說，吳男等的不是身形苗條的「姐姐」，而是兩名身材壯碩具有竹聯幫背景的顏男（31歲）及四海幫背景的李男（23歲），他當場也嚇一大跳，一起被逮。

警方查獲大麻估算市值130餘萬元，可供近1000人次吸食。該案結合「詐騙機房」與「幫派運毒」，讓無辜民眾在不知情下淪為重罪「運輸毒品犯」。另該集團將大麻花烘乾並真空包裝夾藏於民生物品「鞋子、糖果、餅乾」內，試圖魚目混珠。

警力持續鍥而不捨向上溯源，3月初趁具有四海幫背景的上手洪男（32歲）自中國大陸入境時拘捕到案，全案依毒品危害防制條例運輸第二級毒品大麻起訴。

保三調查，涉案人具有竹聯幫和堂齊天會、四海幫岳堂幫派背景，跨幫派共謀策畫運輸二級毒品，結合設置海外詐騙機房鎖定民眾以網路美照、甜言蜜語感情為幌子詐騙，利用受害者深陷情網、理智降低之際，將其當作「白老鼠」代收毒品郵包，安排不同接貨者、設立層層斷點藉以規避檢警查緝。

另警方追查，涉案幫派分子手法惡劣，甚至會在被害人發現真相後，以威逼人身安全手段，強行要求旗下基層成員共同前往接運遭詐騙被害人領出的毒品包裹。

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保三破獲一起詐團結合運毒的不法集團。記者游明煌／翻攝

保三破獲一起詐團結合運毒的不法集團。記者游明煌／翻攝

保三破獲一起詐團結合運毒的不法集團。記者游明煌／翻攝

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