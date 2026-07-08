為反詐豁出去！竹縣警察局長林建隆 反串女裝演詐團女神

新竹縣警局統計，去年8月至今年7月6日，色情應召詐財案件共286件，財損逾6451萬元，其中單一案件最高遭騙520萬餘元。警方表示，「520」原本象徵愛情，如今卻成為詐團利用感情與慾望行騙的諷刺數字。為提升反詐宣導效果，警察局長林建隆親自男扮女裝，反串詐團包裝的「白富美」角色，笑稱「我都豁出去了，希望大家看清楚，別再被甜言蜜語騙走錢。」

新竹縣政府警察局表示，網路交友詐騙、色情應召詐騙，是詐騙集團從未停手的手法之一，受害者不分男女、不分年齡。從打詐儀表板每日公布的數據可以看出，新竹縣因「愛情類詐騙」而受害的案件，財損金額長期位居每月前幾名。即使新竹縣詐欺財損已從過去單月最高紀錄近10億元，一度下降至9千多萬元，但愛情類詐騙仍持續名列財損前茅，不少案件受害金額更高達百萬元以上。

警察局局長林建隆長期投入詐欺犯罪防制，過去曾參與掃蕩7萬多個LINE假帳號，更凍結了詐團100多億元的虛擬貨幣資產，林建隆這次為了反詐豁出去，在片中男扮女裝，化身網路聊天中「長髮女網友」，演出詐團包裝出「白富美」的女神角色。

林建隆透露，幕僚一開始也很緊張，擔心局長以機關首長身分男扮女裝會引發「黑潮」，但他認為只要能多提醒一個人不要受騙，就值得一試，他說：「我都豁出去了，大家更要看清楚，別再被甜言蜜語騙走錢。」片中另一個演「宅」表情到位的少輔員楊文昇，其實是個很害羞的五迷，也害怕面對鏡頭，他也抱著如果自己的演出能夠喚醒更多人不要迷上詐團給的套路，那麼他也跟局長一樣「豁出去演了」。

新竹縣政府警察局呼籲，網路交友詐騙看起來像聊天、像見面，其實後面等著你的，可能就是保證金、點數卡、會員費，切勿輕信對方的甜言蜜語，如對方要求投資、借款、代購點數或繳交保證金、解約金等費用而匯款時，就應提高警覺。遇到疑似詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，多一分查證，就少一分損失；看清套路，才能守住自己的感情與荷包。

林建隆透露，幕僚一開始也很緊張，擔心局長以機關首長身分男扮女裝會引發「黑潮」，但他認為只要能多提醒一個人不要受騙，就值得一試。圖／竹縣警察局提供

警察局長林建隆這次為了反詐豁出去，在片中男扮女裝，化身網路聊天中「長髮女網友」，演出詐團包裝出「白富美」的女神角色。圖／竹縣警察局提供