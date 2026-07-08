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詐團租商辦扮交易所 誆投資虛擬幣騙20人8466萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局電信偵查大隊追查詐騙集團，發現詐團在商辦大樓租辦公室，偽裝成「虛擬資產交易所」騙被害人上當。警方搜索，拘捕控盤首腦李姓男子等20人，查自已至少20人受騙8466萬元，其中1名婦人遭騙1300萬元最多。

電偵大隊第三隊今天表示，李姓男子（23歲）涉嫌操控的詐欺集團，在台中市西屯區某商辦大樓租屋，改裝成虛擬資產交易所，誆稱「保證獲利、穩賺不賠」，慫恿被害人下載「YHHJC」、「世紀幣所」、「C.W 貨幣所」、「成功幣商」、「名溢科技」等假仿真APP，要受騙人投資虛擬貨幣指數及黃金指數等商品。

高雄1名中年婦人信以為真，在詐團話務人員慫恿下，去年8月至12月，共投資1300萬元，直到要獲利了結，卻一直拿不到錢才知道受騙。

電偵大隊第三隊與高雄、台中警方追查出李姓男子是集團首腦，在台中拘捕李男，並在偽裝的虛擬資產交易所，查扣295萬元及手機、筆電和詐欺教戰手冊等證物。

至今年6月，警方陸續收網，共拘捕李男和詐團水房負責人林姓男子（26歲）等20人，查出至少20人受騙，詐團騙得8466萬元。全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所查贓。記者林保光／翻攝
刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所查贓。記者林保光／翻攝

刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所查贓。記者林保光／翻攝
刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所查贓。記者林保光／翻攝

刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所查贓，在保險箱發現塞滿現金。記者林保光／翻攝
刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所查贓，在保險箱發現塞滿現金。記者林保光／翻攝

刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所，查獲贓款。記者林保光／翻攝
刑事局電偵大隊直搗詐團所偽設的虛擬資產交易所，查獲贓款。記者林保光／翻攝

商辦 詐騙集團 虛擬貨幣

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