網路賣戰鬥陀螺反被騙3.4萬元 永和警逮3嫌

近期戰鬥陀螺詐騙頻傳，新北永和1名男子在網路販賣戰鬥陀螺，有假買家以帳戶驗證失敗等理由，要賣家操作網路銀行、提供驗證碼，最終騙走3.4萬元，警方獲報立即循線逮捕3嫌。

新北市警察局永和分局今天指出，洪姓男子今年6月間在社群Instagram販售戰鬥陀螺，有自稱買家的網友主動聯繫，表示願購買稀有款「藍天馬」，並稱將委由熟識的宅配業者收件，運費由買方負擔。

隨後，對方提供「宅配客服」及「專員」的通訊帳號要求洪男加入，並以「代收款服務尚未開通」、「帳戶驗證失敗」等理由，要求洪男操作網路銀行及掃描QR Code進行驗證。

洪男依指示操作先匯出新台幣1萬5000元，後續又因提供銀行帳戶QR Code遭歹徒提領1萬9000元，共損失3萬4000元，驚覺受騙報警。

永和分局獲報後立即成立專案小組追查，6月17日持搜索票及拘票南下查獲1名少年犯嫌，並持續向上溯源，6月28日再拘提陳姓犯嫌到案，另借訊在押李姓犯嫌，共查獲3人，全案依詐欺罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

永和分局提醒，網路買賣應透過合法電商平台或官方物流機制交易，若買家要求加入私人LINE或其他通訊軟體處理訂單，並要求操作網路銀行、提供OTP驗證碼、QR Code付款資訊，或以「實名認證」、「解除限制」、「帳戶驗證」等理由要求匯款，都是常見詐騙手法，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線或110查證。