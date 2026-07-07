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假交友誘開網店養套殺 假商城詐2千多萬3首腦落網
刑事局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙系統資料，發現有詐騙集團架設假冒境外知名商城，透過交友軟體鎖定被害人，以假戀情讓對方信任，再以「共同創業」騙人加入仿真網路商城開店，騙走資金。警方逮捕集團首腦27歲的陳姓男子等3人，統計出他們騙走至少36人、2148萬餘元。
刑事局南打中心今天表示，陳姓男子在台灣遙控柬埔寨的詐騙機房，指揮25名境外成員行騙，由黃姓男子（27歲）擔任機房管理人，負責設立虛擬貨幣錢包及管理資金流向，掌控平台出入金 ，並由37歲徐姓男子擔任工程師，負責開發、架設Lookfantastic、Migros、Ocado、Overstock等仿真商城網站，提供網域供集團使用，形成完整犯罪鏈。
警方表調查，這個詐騙集團以假交友鎖定被害人後，慫恿被害人在仿真商城開店鋪，集團成員在後台操控假交易及假出金紀錄，營造獲利假象，接著以支付商品成本、補足訂單資金、升級店鋪等名義，要求被害人投入資金，並指定將款項兌換成泰達幣（USDT），匯入指定虛擬貨幣錢包。
警方報請桃園地檢署指揮，經長期蒐證，在桃園查獲陳姓男子及、黃姓機房幹部及徐姓工程師等核心成員，查扣手機27支、筆記型電腦11台、桌上型電腦主機2台、泰達幣3萬3619顆（市值約110萬元）和現金18萬餘元等證物。
全案警詢後，依加重詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
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