快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

聽新聞
0:00 / 0:00

假交友誘開網店養套殺 假商城詐2千多萬3首腦落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙系統資料，發現有詐騙集團架設假冒境外知名商城，透過交友軟體鎖定被害人，以假戀情讓對方信任，再以「共同創業」騙人加入仿真網路商城開店，騙走資金。警方逮捕集團首腦27歲的陳姓男子等3人，統計出他們騙走至少36人、2148萬餘元。

刑事局南打中心今天表示，陳姓男子在台灣遙控柬埔寨的詐騙機房，指揮25名境外成員行騙，由黃姓男子（27歲）擔任機房管理人，負責設立虛擬貨幣錢包及管理資金流向，掌控平台出入金 ，並由37歲徐姓男子擔任工程師，負責開發、架設Lookfantastic、Migros、Ocado、Overstock等仿真商城網站，提供網域供集團使用，形成完整犯罪鏈。

警方表調查，這個詐騙集團以假交友鎖定被害人後，慫恿被害人在仿真商城開店鋪，集團成員在後台操控假交易及假出金紀錄，營造獲利假象，接著以支付商品成本、補足訂單資金、升級店鋪等名義，要求被害人投入資金，並指定將款項兌換成泰達幣（USDT），匯入指定虛擬貨幣錢包。

警方報請桃園地檢署指揮，經長期蒐證，在桃園查獲陳姓男子及、黃姓機房幹部及徐姓工程師等核心成員，查扣手機27支、筆記型電腦11台、桌上型電腦主機2台、泰達幣3萬3619顆（市值約110萬元）和現金18萬餘元等證物。

全案警詢後，依加重詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

刑事局南打中心瓦解陳男等人的詐騙集團，查扣相關證物。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心瓦解陳男等人的詐騙集團，查扣相關證物。記者林保光／翻攝

警方發現陳男等詐騙集團以假商城仿真網頁，營造獲利假象。記者林保光／翻攝
警方發現陳男等詐騙集團以假商城仿真網頁，營造獲利假象。記者林保光／翻攝

刑事局南打中心瓦解陳男等人的詐騙集團，查出他們騙人的流程圖。圖／警方提供
刑事局南打中心瓦解陳男等人的詐騙集團，查出他們騙人的流程圖。圖／警方提供

詐騙集團 虛擬貨幣 柬埔寨

延伸閱讀

誘騙投資假網路商城 多人上當金額逾2千萬 桃園檢逮3主嫌求重刑 

騙很大！假冒檢警詐騙78人逾億元 苗栗地院判國內主犯12年徒刑

台中詐團車手超商領金融卡包裹 見警拔腿逃仍落網

她面交10萬投資虛擬幣和黃金 和同事討論驚覺受騙...報警抓車手

相關新聞

假交友誘開網店養套殺 假商城詐2千多萬3首腦落網

刑事局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙系統資料，發現有詐騙集團架設假冒境外知名商城，透過交友軟體鎖定被害人，以假戀情讓對方信任，再以「共同創業」騙人加入仿真網路商城開店，騙走資金。警方逮捕集團首腦27歲的陳姓男子等3人，統計出他們騙走至少36人、2148萬餘元。

誘騙投資假網路商城 多人上當金額逾2千萬 桃園檢逮3主嫌求重刑

桃園地檢署民檢察官王念珩指揮刑事局、桃園市刑大及中壢警分局，偵辦陳、黃、徐等人組商城投資詐欺集團近日偵查終結，3人依組織犯罪、詐欺等罪嫌提起公訴。審酌被害人數多，嚴重危害治安，陳、黃為詐團高、中階幹部涉36次加重詐欺犯行，每次犯行求處3年6月以上，徐男為詐團假設假商城網站，所涉36次加重詐欺犯行，各次均求處3年以上，以示嚴懲。

逼死豐原一家五口「李團長」詐騙犯行再多一條 衛生棉團購狠詐百萬

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，法院5月依銀行法等罪判她11年；未料李又被查出以團購衛生棉向2名投資人誆稱「一定賺錢」又騙了100萬元，法院再依詐欺罪判她1年2月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。