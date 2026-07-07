誘騙投資假網路商城 多人上當金額逾2千萬 桃園檢逮3主嫌求重刑

桃園地檢署民檢察官王念珩指揮刑事局、桃園市刑大及中壢警分局，偵辦陳、黃、徐等人組商城投資詐欺集團近日偵查終結，3人依組織犯罪、詐欺等罪嫌提起公訴。審酌被害人數多，嚴重危害治安，陳、黃為詐團高、中階幹部涉36次加重詐欺犯行，每次犯行求處3年6月以上，徐男為詐團假設假商城網站，所涉36次加重詐欺犯行，各次均求處3年以上，以示嚴懲。

桃園地檢署指出，陳等人組成詐欺集團，由位在柬埔寨詐騙機房暱稱「P哥」為首，26歲陳男是詐高團階幹部，負責管理中階幹部及「機手」；26歲黃男為中階幹部，負責管理旗下「機手」與集團管領、使用的虛擬貨幣電子錢包。集團詐騙模式先由位在柬埔寨詐騙機房數名「機手」，利用交友軟體結識不特定被害人，透過聊天培養感情博取信任後，向被害人佯稱可在其提供的假商城網站開設店鋪、操作商品買賣可賺取高額獲利，陳、黃等人在假商城網站後台操控虛假商品交易及「出金」，製造出投資上開假商城網站可從中獲利的假象，使被害人誤以為真能投資獲利。

37歲徐男為電腦工程師，為詐團架設假冒國外「Lookfantastic」等多個知名品牌假商城網站，操作商品買賣，並將泰達幣（USDT）轉出至詐團的電子錢包，再由黃男轉出，隱匿詐欺取財犯罪所得去向。檢警逮捕被告3人時，查獲犯罪時使用的USDT共計3萬3619.0557顆，市值新台幣100萬元，藉此詐欺36名被害人，不法獲利USDT總計68萬2138.7667顆，約2148萬7371元。