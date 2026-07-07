新竹驚傳到府抽血推高價檢驗詐騙 縣議員陳凱榮籲加強宣導

新竹地區最近傳出有穿著醫師袍者以100元肝癌篩檢、到府抽血等話術招攬民眾，再推銷高價自費檢驗，引發疑慮。縣議員陳凱榮要求縣府比照反詐騙加強宣導。衛生局表示，此類招攬已違反醫事檢驗師法，將加強取締並透過媒體宣傳提醒民眾勿受騙。

陳凱榮表示，近日有民眾反映，新竹街頭出現不明人士穿著醫師袍及護理師服裝，逐戶向民宅及店家推銷低價抽血檢驗，宣稱不用掛號排隊，只需支付100元空針費，就可安排人員到府抽血，並以百元低價肝癌篩檢吸引民眾，再進一步推銷高價自費檢驗項目，恐誤導民眾。

新竹縣衛生局長殷東成表示，衛生局日前接獲相關情資後已介入處理，醫事檢驗所若以不當方式招攬民眾到府抽血，已違反醫事檢驗師法規定。民眾如有抽血檢驗需求，應前往合法醫療院所、診所或醫事檢驗所，由合格醫事檢驗人員依規定執行，不應接受來路不明或主動上門推銷的抽血服務，以免影響醫療安全。

陳凱榮指出，雖然衛生局曾製作宣導圖卡，但宣導力道仍不足，建議比照警方反詐騙宣導模式，透過廣播、社群平台及各種傳播管道反覆提醒民眾，提高辨識能力，避免受騙。

殷東成說，衛生局除持續透過新聞稿、臉書、醫療院所跑馬燈等方式宣導外，也將依議員建議，規畫利用廣播、媒體加強宣導，提醒民眾拒絕到府推銷抽血，維護自身醫療安全。

新竹縣衛生局提醒，到府「抽血」潛藏許多風險，如抽血場所的清潔、抽血器具的使用、消毒作業、檢體運送保存、抽血人員是否符合醫事人員資格等。呼籲民眾應到合法醫事檢驗所、醫療機構或由醫事檢驗所依醫師開立之檢驗單抽血檢驗。

衛生局說明，依醫事檢驗師法規定，醫事檢驗所不得以不正當方法招攬業務，違者可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。為確保醫療安全，切勿接受醫事檢驗所以低價招攬的「到宅抽血服務」，以免受騙及引發爭議。

新竹地區最近傳出有穿著醫師袍者以100元肝癌篩檢、到府抽血等話術招攬民眾，再推銷高價自費檢驗，引發疑慮。縣議員陳凱榮要求縣府比照反詐騙加強宣導。聯合報系資料照