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逼死豐原一家五口「李團長」詐騙犯行再多一條 衛生棉團購狠詐百萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，法院5月依銀行法等罪判她11年；未料李又被查出以團購衛生棉向2名投資人誆稱「一定賺錢」又騙了100萬元，法院再依詐欺罪判她1年2月，可上訴。

全案源於，李惠雯（45歲）生意失敗欠下巨額債務，2024年6月透過張姓美容師牽線認識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」、「變賣黃金賺取利潤」，騙了王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，甚至恫嚇、強索違約金逼到王家五口不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

台中地院認為，李女密集傳送恐嚇言語、割腕流血照片，朝王家人長期心理虐待，終導致一家五口不堪高壓恐嚇、沉重債務壓力走上絕路，痛斥她手段極為惡劣，應予重懲，依銀行法吸金、恐嚇取財及詐欺等罪，一審今年5月20日她11年。

檢警又查出，李女和朱姓先生經營網購事業不善，財務陷於困窘、債務嚴重，李為籌措資金2023年12月7日前透過不知情的朱，認識他同學的賴姓姊姊、賴男的妻子。

李並持發票、支票等，謊稱她經營團購給付貨款需要，商請用支票供擔保，並借支票用來給付團購貨款，等到借用支票到期時，她會兌付或以現金換回支票，或是邀對方出資65萬元投資她經營的衛生棉團購，並保證「一定賺錢。」

檢方統計，李女前後向賴姊、賴妻詐得100萬元3500元，但最終沒還借款，更沒依簽立的團購合約書辦理結算或履約，2人這才驚覺受騙並提告。

檢方訊時，李女辯稱有主動加計利潤以現金23萬6000元清償借款，這是借款轉投資，沒有約定報酬，她有說「投資有賺有賠」，也有帶2人到她的團購倉庫看商品，團購合約是要買賣衛生棉投資，她就這商品做很大，都是用現金跟廠商切貨，自己確實有把錢拿去做團購買貨使用。

檢方發現，賴女財務狀況差，且至今未能提出相關經營團購投資、實際廠房經營資料， 更無經營團購事業的損益分配表、進出或記錄或進貨廠商聯繫訂貨紀錄等事證，不採信其辯詞，依詐欺罪嫌起訴她。

台中地院審酌，李女為圖個人私利，以詐術詐騙2人造成財產損失，至今未能獲得對方諒解、賠償，考量她審理時最終坦承、尚知悔悟，兼衡她專科畢業、先前團購月入50至60萬元，有5名子女等情狀，依詐欺取財罪判她1年2月徒刑，犯罪所得沒收。

「李團長」李惠雯逼死豐原五口，台中地院5月依銀行法等判她11年；未料她又被查出以衛生棉團購再騙2人100萬元，法院再依詐欺罪判她1年2月。聯合報系資料照
「李團長」李惠雯逼死豐原五口，台中地院5月依銀行法等判她11年；未料她又被查出以衛生棉團購再騙2人100萬元，法院再依詐欺罪判她1年2月。聯合報系資料照

豐原 團購 詐騙

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