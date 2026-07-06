投資虛擬貨幣遭詐650多萬元 環保清運男當車手被判3年4月

陳姓男子加入詐欺集團當車手，2024年8月接受指示，到彰化縣向被害人拿取650多萬元現金，轉交給詐團一名不詳成員。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處陳男有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書指出，彰化縣一名被害人2024年在臉書看到投資廣告，點入後被遊說與LINE暱稱「Lourie張」聯繫，佯稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，指示被害人加入「博遠財經論壇」群組，下載「HIM-PRO」APP投資虛擬貨幣，又加LINE暱稱「幣特速」為好友，同意交付現金購買USDT進行投資。

陳男按照詐團指示，駕車到詐團與被害人相約地點，拿到650萬8032元，再到附近轉交給詐團另一名不詳成員而製造金流斷點，陳男因此獲得1萬5千元酬勞。被害人交付現金後，投資群組消失、APP當機才知被詐，連忙報警。警方循線逮捕陳男，陳男在偵查和審判時自白犯行，繳回犯罪所得1萬5千元。

彰化地院審酌，陳男正青年，身體健康卻觀念偏差，加入詐團當車手實為虎作倀，另衡量被害人財物損失情節匪淺，迄未獲得陳男任何賠償，及陳男自述智識程度、家庭狀況，目前從事環保清運，薪資等家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。