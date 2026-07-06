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QR Code通報建功 中市警攔阻2起詐騙案

中央社／ 台中6日電

台中市警察局第二分局與轄內金融機構及超商設置「阻詐零時差QRCode簡訊通報機制」，可快速完成通報，警方今天表示，通報機制上線不久，即成功攔阻2起詐騙案。

台中市警察局第二分局說明，近年來雖有詐騙集團利用QR Code作為釣魚連結工具，但若善加運用，也能成為警方與金融機構共同打擊詐騙的利器。

警方表示，第二分局永興派出所於轄內金融機構及超商設置「阻詐零時差QR Code簡訊通報機制」，讓行員及店員只要掃描QR Code，即可快速完成通報，警方同步接獲訊息後立即派員到場關懷查證，爭取攔阻詐騙黃金時間，近日即攔阻2起詐騙案。

警方指出，6月29日中午接獲銀行簡訊通報，有長輩辦理金融卡補發業務時，行員得知其欲申辦所謂「創業補助」，卻對申請資格及內容毫無概念，察覺有異，立即透過「阻詐零時差QR Code簡訊通報機制」通知永興派出所，員警迅速趕赴現場。

警方經了解，詐騙集團假借合法公司名義，並出示他人成功提款照片取信長輩，誆稱只需提供存摺及金融卡，不需任何審核程序，即可獲得高達20萬澳元、折合新台幣約440萬元的「創業補助」。經員警分析，政府補助絕不會委由民間公司代辦，更不可能以外幣發放或要求交付金融帳戶資料，長輩才驚覺險些淪為詐騙集團利用的人頭帳戶，頻頻向員警及行員表達感謝。

日前警方又接獲金融機構行員透過該機制通報，到場發現一名70多歲長輩欲提領新台幣76萬元，並要求全數兌換成2000元面額現鈔，但長輩對於資金用途說詞前後反覆，且始終不願透露收款人身分，員警研判有遭詐風險。經員警及行員共同勸說後，這名長輩最終打消提款念頭，成功守住辛苦積蓄。

詐騙集團 超商 台中市

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