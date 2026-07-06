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網購榴槤要先付運費 豐原警銀識破假買賣詐騙阻詐68元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

網購榴槤僅需支付68元運費，婦人險被騙運費，台中市豐原區一名婦人日網購榴槤，依賣家要求欲先支付宅配運費，因不熟悉網路操作，到銀行臨櫃辦理匯款，機警行員查覺有異通報警方，經員警查證收款帳戶已有異常紀錄，及時勸阻匯款，成功攔阻一場「假買賣詐騙」。

豐原警分局豐原派出所警員李佳蓉、曾裕哲本月1日上午10時接獲轄內某銀行報案指稱，一名64歲林姓婦人欲臨櫃匯款68元支付網購榴槤宅配運費，因行員關懷提問時察覺交易情形有異，擔心林婦遭遇詐騙，立即通知警方到場協助。

經了解，林婦日前透過Facebook看到販售低價榴槤的廣告，與該名賣家聯繫，對方以「限時優惠」、「數量有限」、「低價購入要快！以免向隅」等話術營造搶購氛圍，林婦心動下單後，賣家即要求先匯款68元作為宅配運費，並不斷催促盡速完成付款，聲稱否則訂單將被取消或商品售罄。

員警檢視雙方對話內容後，發現對方刻意營造急迫感，要求將款項匯入指定帳戶，手法與常見假買賣詐騙如出一轍。經進一步查證，該收款帳戶已有詐騙通報紀錄，警方隨即向林婦分析詐騙手法，成功勸阻其匯款。

警方指出，詐騙集團常以小額交易降低被害人戒心，待取得信任後，再以商品缺貨、補差額、保證金、會員認證等名義要求匯出更高金額，誘使民眾一步步落入圈套。林婦聽完員警分析後恍然大悟，立即停止匯款，成功守住68元，也避免後續可能遭受更大的財物損失。她笑說，差點連榴槤都還沒聞到，就先聞到詐騙的味道！

豐原派出所長黃登貴提醒，詐騙集團不分金額大小，只要涉及網路交易要求匯款、支付運費或提供個人資料，都應提高警覺，建議民眾選擇具保障的購物平台，若發現交易方式異常，可先撥打110、165反詐騙專線或向鄰近警察機關查證，避免因一時疏忽而遭受財物損失。

豐原區一名婦人網購榴槤，依賣家要求欲先支付宅配運費，機警行員察覺有異通報警方，經員警查證收款帳戶已有異常紀錄，及時勸阻匯款，成功攔阻一場「假買賣詐騙」。圖／警方提供
豐原區一名婦人網購榴槤，依賣家要求欲先支付宅配運費，機警行員察覺有異通報警方，經員警查證收款帳戶已有異常紀錄，及時勸阻匯款，成功攔阻一場「假買賣詐騙」。圖／警方提供

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