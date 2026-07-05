假發票中獎通知誘信用卡資料 近2期開獎盜刷共逾6000萬

刑事局統計近2次統一發票開獎期間有逾1500筆「假中獎詐騙」報案紀錄，民眾遭詐金額達6000餘萬元，呼籲收到「發票中獎」電子郵件時，切勿依指示點擊網址輸入信用卡資訊，務必詳閱OTP簡訊內容，以免受騙。

中部1名資訊工程師於今年5月統一發票開獎日隔天，收到電子郵件「通知中獎1000元」，他依指示登入「財政部統一發票官方平台」假網頁，輸入手機電話、信用卡持卡人名字、信用卡卡號、有效日期及背面末3碼等資料，旋即收到海外消費美元1750元的簡訊通知。

明明簡訊上有載明「海外刷卡」，但他一心想要趕快辦理中獎歸戶，未辨明簡訊異樣，迅速將簡訊裡的OTP認證碼輸入假網頁；期間，假網頁不斷出現認證異常，工程師一再輸入相關資訊及簡訊OTP認證碼，前後12次共被盜刷海外消費約新台幣78萬2922元，隨後驚覺受騙。

警方指出，每單月25日是國人最期待的發票開獎日，大家越來越依賴載具存取雲端發票，當雲端發票對中中獎號碼後，財政部電子發票整合服務平台將發送電子郵件至民眾登記認證的電子信箱，告知雲端發票中獎，獎金將於開獎日次月6日自動匯入金融帳戶。

詐騙集團卻利用民眾期待中獎的機會，冒用財政部或購物商城的名義，隨機發送電子郵件讓民眾誤信中獎，再指示民眾登入偽冒的「電子發票服務平台」，要求民眾綁定信用卡以辦理獎金入帳，許多人因領獎心切而未留意簡訊內容，受騙上當，信用卡因此遭盜刷。

警方統計，今年3月、5月開獎期間有逾1500筆相關報案紀錄，民眾遭詐總額達6000多萬元。其中， 財政部電子發票整合服務平台最常被冒用，約占案件中5成，其餘舉凡實體賣場、電商賣場，均被以冒名方式寄送電子郵件要求被害人輸入假網頁辦理中獎歸戶。

警方表示，財政部電子發票整合服務平台電子郵件僅會通知中獎並自動將獎金歸戶，「需要再點入網頁中獎歸戶」就是詐騙；政府單位寄送的電子郵件、官方網站，結尾是.gov.tw，絕不會是其他亂數英文。

發票中獎應是匯入銀行帳戶，要求輸入信用卡卡號、有效日期及背面末3碼，就是盜刷；OTP認證碼簡訊內容，會載明消費地點、幣別及金額，民眾務必閱讀內容，切勿因中獎心切而直接將OTP認證碼輸入假網頁。

警方呼籲收到「發票中獎」電子郵件時，切勿依指示點擊網址輸入信用卡資訊，務必詳閱OTP簡訊內容，以免受騙。圖／警方提供

警方呼籲收到「發票中獎」電子郵件時，切勿依指示點擊網址輸入信用卡資訊，務必詳閱OTP簡訊內容，以免受騙。圖／警方提供