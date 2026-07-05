發票中獎騙術 刑事局：近兩期逾1500筆報案盜刷

有詐團發送假發票中獎電子郵件誘騙民眾。刑事局今天表示，有工程師因此誤信發票中1000元卻反慘賠78萬元，近兩期開獎期間已逾1500筆報案，呼籲民眾應謹記4要點辨真假。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，每單月25日為發票開獎日，越來越多民眾依賴載具存取雲端發票，若有中獎者，「財政部電子發票整合服務平台」會發送電子郵件至民眾已登記認證的電子信箱，告知中獎資訊和啟用自動匯款機制。

有詐騙集團利用民眾期待中獎機會行騙，刑事局說明，歹徒會冒用財政部或購物商城的名義，「隨機發送」中獎電子郵件讓民眾誤信，進而誘騙其登入偽冒的「電子發票服務平台」，要求民眾綁定信用卡以辦理獎金自動入帳。

中台灣有名資訊工程師在5月統一發票開獎隔天，就收到偽冒的中獎通知電子郵件，稱其有張發票中獎新台幣1000元，請他登入「財政部統一發票官方平台」假網頁，並輸入手機和信用卡相關個資，隨後他便收到海外消費美元1750元的手機簡訊通知，但他卻未察覺異樣，繼續將簡訊OTP認證碼輸入假網頁。

期間，假網頁不斷出現認證異常，使得工程師一再重複輸入上述相關資訊和簡訊OTP認證碼，總計12次，結果共被盜刷海外消費折合新台幣78萬餘元。

刑事局表示，因領獎心切而未仔細留意簡訊內容的被害人不在少數，今年3月及5月兩次開獎期間，就有超過1500筆的報案紀錄，遭詐總金額達6000多萬元，民眾被詐騙的金額從數千元到幾十萬元都有。

其中，最常被冒用的就是「財政部電子發票整合服務平台」，大約佔5成；其餘像是知名實體賣場、電商賣場等，均遭冒名方式寄送電子郵件要求被害人輸入假網頁辦理中獎歸戶。

刑事局提醒，如何辨識真偽「財政部電子發票整合服務平台」檢核方式，請民眾牢記4要點。首先，「財政部電子發票整合服務平台」電子郵件僅會通知中獎並自動將獎金歸戶，「需要再點入的網頁中獎歸戶」就是詐騙。

其次，政府單位寄送的電子郵件、官方網站，結尾是.gov.tw，絕不會是其他亂數英文；以及，發票中獎應是匯入銀行帳戶，絕不會要求輸入「信用卡資訊」，要求輸入信用卡卡號、有效日期及背面末3碼，就是盜刷。

最後，OTP認證碼簡訊內容，會載明消費地點、幣別及金額，請民眾務必閱讀內容，切勿因中獎心切而直接將OTP認證碼輸入假網頁。