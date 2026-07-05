工程師示意圖。圖／AI生成

每單月25日是國人最期待的發票開獎日，大家也越來越依賴載具存取雲端發票，當雲端發票對中中獎號碼後，「財政部電子發票整合服務平台」或發送電子郵件至「民眾已登記認證之電子信箱」，告知雲端發票有1筆中獎，且「已啟用自動匯款，獎金將於開獎日次月6日自動匯入您於整合服務平台所設定之金融帳戶」。但詐騙集團卻利用民眾期待中獎的機會，冒用財政部或購物商城的名義，「隨機發送」電子郵件讓民眾誤信中獎，再請民眾登入偽冒的「電子發票服務平台」，要求民眾「綁定信用卡」以辦理「獎金入帳」。

刑事局提到，中部1名資訊工程師在5月統一發票開獎日隔天，收到偽冒的中獎通知電子郵件，稱中獎1萬元，請他登入「財政部統一發票官方平台」假網頁，輸入手機電話、信用卡持卡人名字、信用卡卡號、有效日期及背面末3碼，旋即工程師的手機收到海外消費美元1750元的簡訊通知，明明簡訊上有載明海外刷卡，但工程師一心想要趕快辦理中獎歸戶，竟未辨明簡訊上的異樣，迅速將簡訊裡的OTP認證碼輸入假網頁。期間，狡猾的假網頁不斷出現認證異常，工程師一再輸入上述資訊及簡訊OTP認證碼，前後12次共被盜刷海外消費折合78萬2922元。

發票開獎後，若再收到相關電子郵件，應立即辨明真假。圖：刑事局提供

因領獎心切而未仔細留意簡訊內容的被害人不在少數，刑事局統計，今(115)年3月及5月兩次開獎期間，就有超過1500筆以上的報案紀錄，總遭詐金額達6000多萬元，民眾被詐騙的金額從數千元到幾十萬元都有，原以為登入後可以領取中獎金額，卻因輸入信用卡刷卡資訊，慘遭盜刷。其中最常被冒用的就是「財政部電子發票整合服務平台」，大約佔5成，其餘舉凡知名實體賣場、電商賣場，均被以冒名方式寄送電子郵件要求被害人輸入假網頁辦理中獎歸戶。

刑事局整理辨識真偽「財政部電子發票整合服務平台」的檢核方式，請民眾牢記，本(7)月底發票開獎後，若再收到相關電子郵件，應立即辨明真假。「財政部電子發票整合服務平台」電子郵件僅會通知中獎並自動將獎金歸戶，「需要再點入的網頁中獎歸戶」就是詐騙；政府單位寄送的電子郵件、官方網站，結尾是.gov.tw，絕不會是其他亂數英文；發票中獎應是匯入銀行帳戶，絕不會要求輸入「信用卡資訊」，要求輸入信用卡卡號、有效日期及背面末3碼，就是盜刷；OTP認證碼簡訊內容，會載明消費地點、幣別及金額，請民眾務必閱讀內容，切勿因中獎心切而直接將OTP認證碼輸入假網頁。

本文章來自《桃園電子報》。原文：工程師誤信假發票中獎通知 連輸12次認證碼遭盜刷78萬

「財政部電子發票整合服務平台」電子郵件僅會通知中獎並自動將獎金歸戶，「需要再點入的網頁中獎歸戶」就是詐騙。圖：刑事局提供