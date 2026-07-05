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陌生妹子加好友分享生活！他誤信外匯「穩賺不賠」 慘淪砧板魚肉被榨乾

聯合新聞網／ 綜合報導

165打詐儀錶板官網分享，一名<a href='/search/tagging/2/受害者' rel='受害者' data-rel='/2/231969' class='tag'><strong>受害者</strong></a>在臉書認識一名陌生女子，透過假的外匯<a href='/search/tagging/2/投資' rel='投資' data-rel='/2/254367' class='tag'><strong>投資</strong></a>法門，騙走所有本金與曾投資的大額收益。 示意圖／ingimage
165打詐儀錶板官網分享，一名受害者在臉書認識一名陌生女子，透過假的外匯投資法門，騙走所有本金與曾投資的大額收益。 示意圖／ingimage

你也有在社群平台上遇過陌生人主動加好友的經驗嗎？小心這可能是一場精心設計的投資騙局！165打詐儀錶板官網分享，日前一位受害者在臉書上收到一名陌生女子的好友邀請，由於對方個人頁面看起來就像一般人，且經常發布一些投資獲利的貼文，受害者在沒有多想的情況下便接受了邀請，閒聊後雙方改用LINE進行聯繫。

在得知受害者平時也有理財規劃後，該名女子便開始熱心地介紹外匯投資的法門，宣稱自己都是透過專業的投資平台進行操作，按照老師的指示下單，就能達到穩定獲利的目標。為了徹底擊碎受害者的防備心，該名女子在聊天過程中分享了許多成功賺取大把鈔票的對話與數據截圖，並在對話中不斷強調該管道「保證獲利、穩賺不賠」。

受害者最終放下了戒心決定試試水溫，一步一步申辦虛擬貨幣帳戶，並綁定個人銀行帳戶。完成步驟後，女子便引導受害者購買虛擬貨幣，並要求將這些虛擬貨幣轉入其指定的電子錢包，聲稱這就是該投資平台唯一的進場操作方式。他坦言，整個操作流程起初確實讓自己心生疑慮，但申請提領獲利後真的成功收到一筆鉅款，也讓他徹底放下懷疑，將更多的資金持續投入該平台。

然而，當累積獲利越來越多，準備將所有的本金與大額收益一併提出來時，平台的態度卻完全變樣。客服開始編造出各種荒謬的理由進行推託，每一次詢問平台給出的推託理由都完全不同。察覺不對勁後他聯絡那名女網友，沒想到對方沒有幫忙，反而勸說受害者要「耐心等待」，這時他才驚覺不妙。

透過政府的公開資訊進行深入調查，才發現根本查不到這個所謂專業投資平台的任何核准或登記資料，直到這一刻，受害者才徹底明白自己已經掉入了詐騙集團的陷阱。先前之所以能成功提領出幾萬元的面額，完全是詐騙集團故意設下的誘餌，一旦掉入陷阱，就會成為詐騙集團砧板上的魚肉。

165反詐騙網站藉此案例大力呼籲民眾，網路邀約投資穩賺不賠皆是詐騙，切勿輕信來路不明的投資平台，並提供「防詐小撇步」：

一、社群平台主動加好友，隨即馬上介紹投資機會，務必提高警覺。

二、「保證獲利、穩賺不賠」違反正常投資原則，幾乎都是詐騙話術。

三、不要使用來路不明的投資網站或APP，更不要依指示購買虛擬貨幣轉入指定電子錢包。

四、小額成功出金，不代表平台正常合法，很可能只是「養套殺」策略的一環。

五、只要提領獲利時遭到各種理由拖延或要求繼續投入資金，應立即停止操作，如有疑慮請撥打165反詐騙專線查證。

受害者 理財 詐騙 投資 虛擬貨幣

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