詐團扯謝霆鋒靠生基位走紅 副教授4年遭騙2300萬

台北市刑大破獲靈骨塔、生基位詐騙集團，66歲國立大學盧姓副教授遭話術誆稱，港星謝霆鋒因購買生基位才讓演藝事業順遂，先後投資生基位；詐團再以有買家願高價收購為由，要求他補足塔位數量、加購內膽、底座及頂板等配件。盧4年內陸續掏出2300萬元，直到交易一再延宕才報警。

警方調查，45歲楊姓男子有竹聯幫弘仁會背景，與49歲吳姓男子等9人組成詐騙集團，集團鎖定曾購買靈骨塔的民眾，以「有人要高價收購」為餌，聲稱必須補齊生基罐、底座、內膽等商品，或簽署委託契約，交易才可完成，誘使被害人不斷提領現金加碼。

盧姓副教授2021年接獲推銷電話，起初買下14個生基位憑證；其後業務員稱有買方欲購入30個生基位，遊說他補足數量；盧買足後，對方又要求加購單價逾10萬元的配件，並以買方需要「全套」為由持續加碼。

警方指出，集團還安排成員假扮合資者、共同投資人，甚至以訂金營造交易即將成交的假象；被害人無力再付款，便以公司查帳、朋友討債或買方違約等理由拖延、拒絕履約。

專案小組清查，集團5年間至少7人受害，財損4290萬餘元，警方今年陸續在北部地區拘提楊、吳等9人，查扣保時捷等進口車2輛、現金131萬餘元、手機及犯罪文件。

警方認定，楊男負責統籌話術及業務運作，吳男則協助收款、分贓，全案依組織、詐欺及詐欺等罪嫌移送台北地檢署，案件已偵結起訴，並將持續追查是否還有其他被害人。

台北市刑大破獲靈骨塔、生基位詐騙集團，查扣贓證物。記者廖炳棋／翻攝

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台北市刑大破獲靈骨塔、生基位詐騙集團，查扣贓證物。記者廖炳棋／翻攝

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