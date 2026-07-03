台中詐團車手超商領金融卡包裹 見警拔腿逃仍落網

竹聯幫成員黃建豪與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，透過AI變聲技術偽裝公關小姐，聊天要求送禮物，再派出真人約會，甚至陪睡取信宅男，檢警查出，公關小姐帶被害人到芳療、紋繡店購買課程，並與珠寶銀樓店合作購買高單價飾品，台北地檢署昨發動第2波搜索，拘提6名公關小姐到案，訊後諭令各以15至20萬元交保，有4人哭窮喊沒錢，歷經4小時覓保無著，最後降保離去，保金最低只有1萬5。

2026-07-03 06:44