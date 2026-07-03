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台中詐團車手超商領金融卡包裹 見警拔腿逃仍落網

中央社／ 台中3日電

台中警方接獲情資指，有被害人遭詐並寄送金融卡至某超商，經警方與店家建立聯繫，今天掌握詐團車手黃男前往領取，員警到場對方徒步逃逸，警追緝逮捕，詢後依法送辦。

台中市警局第二分局今天表示，警方近期接獲165反詐騙專線通報指，有民眾疑遭「假借銀行貸款」詐騙，依指示將金融卡寄送至指定超商，育才派出所員警獲報後啟動攔阻機制，並與超商建立聯繫窗口。

今天上午超商店員發現，1名男子前往領取涉案包裹，立即依約定機制通報警方，員警趕到現場後，涉案的32歲黃姓男子見狀隨即徒步逃逸，警方立即展開追緝，在追逐逾200公尺後成功將他攔查逮捕。

經員警依法確認包裹內容，查獲被害人交付的金融卡，全案警詢後依涉嫌詐欺及洗錢防制法等規定，移送台灣台中地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查相關共犯及幕後詐騙集團。

台中 超商 詐團 車手

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