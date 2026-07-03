快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

數產署示警Threads水果特賣詐騙 提醒4要點防範

中央社／ 台北3日電

近期有民眾在社群平台Threads看見販售芒果的貼文，標榜產地直送、優惠價格等，留言後遭詐騙集團引導加入LINE客服帳號，落入陷阱。數發部數產署提醒，民眾應遵循勿提供OTP驗證碼、避免加入陌生LINE客服帳號等4大原則，防範詐騙。

數產署分享詐騙案例指出，有民眾在Threads看見販售芒果的貼文，標榜自家果園直供、產地現採現寄，並強調因盛產推出優惠，價格明顯低於市場行情。貼文附有大量水果照片及支持小農等內容，致使民眾信以為真並留言購買。

民眾後續接獲對方私訊，提供賣貨便交易連結，下單後頁面卻顯示帳號異常、需完成平台實名認證，並要求加入LINE客服帳號，在詐騙話術誘導下落入陷阱。

數產署指出，近期詐騙集團在Threads等社群平台，以小農果園、產地直送、現採現寄等名義，販售明顯低於市價的當季水果，吸引民眾下單。當民眾留言表達購買意願後，即引導改以LINE私下聯繫，並提供看似賣貨便的交易連結。

數產署分析，民眾下單後，網頁常會顯示帳號異常、尚未完成平台實名認證，並要求加入LINE客服帳號處理。假客服則以實名認證、解除金流限制等理由，要求提供銀行帳戶、信用卡資料及OTP驗證碼，並以未完成驗證將影響訂單、可能涉及消費糾紛或法律責任等話術施壓，誘導民眾配合操作，最終導致帳戶遭盜領或信用卡遭盜刷。

數產署表示，民眾看到社群平台販售水果或其他商品時，應遵循4大原則。首先，絕不提供OTP驗證碼，正規電商平台、物流業者及銀行客服，均不會要求民眾提供OTP驗證碼、信用卡驗證碼或網銀登入資訊。

第2，民眾不要點擊陌生交易連結，下單應確認是否為官方網站或官方APP，避免輸入個人資料。第3，不要加入陌生LINE客服帳號，正規平台通常透過官方客服系統處理訂單，不會要求加入私人LINE帳號。

第4，民眾看到超低價水果或商品，並搭配情感訴求宣傳時，應提高警覺，如支持小農、水果盛產、颱風前搶收、限時特價等話術，都是詐騙集團常見手法。此外，遇到價格明顯低於行情時，務必先查證再下單，以降低受騙風險。

水果 詐騙

延伸閱讀

超商物流成詐團取款管道 嘉縣警設局逮2嫌斷金流

愛買夏日芒果祭登場 攜手台南推多品種拚買氣

訂閱ChatGPT信用卡遭盜刷近9萬元！苦主發文示警 玉山卡友也喊「中招」

「你該去讀書」教育部冒出山寨帳號 政次提醒：別被詐騙利用

相關新聞

影／AI變聲戀愛詐騙…檢警逮6公關小姐 月入10萬哭窮 4辣妹降保離去

竹聯幫成員黃建豪與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，透過AI變聲技術偽裝公關小姐，聊天要求送禮物，再派出真人約會，甚至陪睡取信宅男，檢警查出，公關小姐帶被害人到芳療、紋繡店購買課程，並與珠寶銀樓店合作購買高單價飾品，台北地檢署昨發動第2波搜索，拘提6名公關小姐到案，訊後諭令各以15至20萬元交保，有4人哭窮喊沒錢，歷經4小時覓保無著，最後降保離去，保金最低只有1萬5。

她面交10萬投資虛擬幣和黃金 和同事討論驚覺受騙...報警抓車手

51歲葉姓女子日前落入假交友投資陷阱，被「穩賺不賠」話術誘騙投入10萬元投資虛擬貨幣和黃金，她和同事分享討論才發現被騙報警，警方請她配合假意再投資，順利抓到車手莊姓男子，查扣毒品安非他命、折疊刀等，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。檢方複訊後限制住居。

出國免費玩還有錢拿？人蛇集團誘國人出借護照助偷渡加拿大 9嫌遭起訴

移民署國境事務大隊與嘉義市警局聯手破獲一起跨國人蛇偷渡案，查出以許姓男子為首的人蛇集團，涉嫌招募多名台灣民眾充當「人頭」，利用中國大陸、香港機場調包登機證及偽變造護照等方式，協助中國籍人士冒用台灣人身分偷渡加拿大。全案經嘉義地檢署偵辦後近日偵結，依違反「護照條例」、「入出國及移民法」及「兩岸人民關係條例」等罪嫌，將許男、蕭男等9人提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。