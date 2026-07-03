數產署示警Threads水果特賣詐騙 提醒4要點防範

近期有民眾在社群平台Threads看見販售芒果的貼文，標榜產地直送、優惠價格等，留言後遭詐騙集團引導加入LINE客服帳號，落入陷阱。數發部數產署提醒，民眾應遵循勿提供OTP驗證碼、避免加入陌生LINE客服帳號等4大原則，防範詐騙。

數產署分享詐騙案例指出，有民眾在Threads看見販售芒果的貼文，標榜自家果園直供、產地現採現寄，並強調因盛產推出優惠，價格明顯低於市場行情。貼文附有大量水果照片及支持小農等內容，致使民眾信以為真並留言購買。

民眾後續接獲對方私訊，提供賣貨便交易連結，下單後頁面卻顯示帳號異常、需完成平台實名認證，並要求加入LINE客服帳號，在詐騙話術誘導下落入陷阱。

數產署指出，近期詐騙集團在Threads等社群平台，以小農果園、產地直送、現採現寄等名義，販售明顯低於市價的當季水果，吸引民眾下單。當民眾留言表達購買意願後，即引導改以LINE私下聯繫，並提供看似賣貨便的交易連結。

數產署分析，民眾下單後，網頁常會顯示帳號異常、尚未完成平台實名認證，並要求加入LINE客服帳號處理。假客服則以實名認證、解除金流限制等理由，要求提供銀行帳戶、信用卡資料及OTP驗證碼，並以未完成驗證將影響訂單、可能涉及消費糾紛或法律責任等話術施壓，誘導民眾配合操作，最終導致帳戶遭盜領或信用卡遭盜刷。

數產署表示，民眾看到社群平台販售水果或其他商品時，應遵循4大原則。首先，絕不提供OTP驗證碼，正規電商平台、物流業者及銀行客服，均不會要求民眾提供OTP驗證碼、信用卡驗證碼或網銀登入資訊。

第2，民眾不要點擊陌生交易連結，下單應確認是否為官方網站或官方APP，避免輸入個人資料。第3，不要加入陌生LINE客服帳號，正規平台通常透過官方客服系統處理訂單，不會要求加入私人LINE帳號。

第4，民眾看到超低價水果或商品，並搭配情感訴求宣傳時，應提高警覺，如支持小農、水果盛產、颱風前搶收、限時特價等話術，都是詐騙集團常見手法。此外，遇到價格明顯低於行情時，務必先查證再下單，以降低受騙風險。