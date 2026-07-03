聽新聞
0:00 / 0:00
她面交10萬投資虛擬幣和黃金 和同事討論驚覺受騙...報警抓車手
51歲葉姓女子日前落入假交友投資陷阱，被「穩賺不賠」話術誘騙投入10萬元投資虛擬貨幣和黃金，她和同事分享討論才發現被騙報警，警方請她配合假意再投資，順利抓到車手莊姓男子，查扣毒品安非他命、折疊刀等，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。檢方複訊後限制住居。
警方調查，葉女是一般上班族，日前透過交友軟體認識一名網友，兩人頻繁互道生活瑣事，對方進而誘導葉女投資，並提供假投資平台APP標榜「保證獲利、穩賺不賠」，葉女信以為真，依指示前往新北市一間星巴克與車手面交，交付10萬元資金。
孰料對方食髓知味，再次要求面交金錢，稱「投入更多賺更多」，葉女與同事討論後，才發現遇到典型的假交友真詐騙，隨即前往北市中正二分局思源街派出所報案。
警方獲報後成立專案小組，要葉女配合與對方二次面交，5月26日當天，雙方約定在羅斯福路四段公館商圈面交，埋伏多時的員警見38歲莊姓車手現身取款，隨即一擁而上，當場壓制逮捕。
警方在莊男身上搜出手機、二級毒品安非他命及吸食器、現金900元，另起獲一把折疊刀，莊男辯稱刀子是多功能登山用品，並推託自己透過網路應徵工作，不知是詐騙，警詢後被依詐欺、洗錢及毒品罪嫌移送台北地檢署。檢方複訊後限制住居。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。