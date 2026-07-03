她面交10萬投資虛擬幣和黃金 和同事討論驚覺受騙...報警抓車手

51歲葉姓女子日前落入假交友投資陷阱，被「穩賺不賠」話術誘騙投入10萬元投資虛擬貨幣和黃金，她和同事分享討論才發現被騙報警，警方請她配合假意再投資，順利抓到車手莊姓男子，查扣毒品安非他命、折疊刀等，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。檢方複訊後限制住居。

警方調查，葉女是一般上班族，日前透過交友軟體認識一名網友，兩人頻繁互道生活瑣事，對方進而誘導葉女投資，並提供假投資平台APP標榜「保證獲利、穩賺不賠」，葉女信以為真，依指示前往新北市一間星巴克與車手面交，交付10萬元資金。

孰料對方食髓知味，再次要求面交金錢，稱「投入更多賺更多」，葉女與同事討論後，才發現遇到典型的假交友真詐騙，隨即前往北市中正二分局思源街派出所報案。

警方獲報後成立專案小組，要葉女配合與對方二次面交，5月26日當天，雙方約定在羅斯福路四段公館商圈面交，埋伏多時的員警見38歲莊姓車手現身取款，隨即一擁而上，當場壓制逮捕。

警方在莊男身上搜出手機、二級毒品安非他命及吸食器、現金900元，另起獲一把折疊刀，莊男辯稱刀子是多功能登山用品，並推託自己透過網路應徵工作，不知是詐騙，警詢後被依詐欺、洗錢及毒品罪嫌移送台北地檢署。檢方複訊後限制住居。

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警方在車手莊姓男子身上搜出手機、二級毒品安非他命及吸食器、現金900元，另起獲一把折疊刀。記者翁至成／翻攝