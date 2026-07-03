影／AI變聲戀愛詐騙…檢警逮6公關小姐 月入10萬哭窮 4辣妹降保離去

竹聯幫成員黃建豪與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，透過AI變聲技術偽裝公關小姐，聊天要求送禮物，再派出真人約會，甚至陪睡取信宅男，檢警查出，公關小姐帶被害人到芳療、紋繡店購買課程，並與珠寶銀樓店合作購買高單價飾品，台北地檢署昨發動第2波搜索，拘提6名公關小姐到案，訊後諭令各以15至20萬元交保，有4人哭窮喊沒錢，歷經4小時覓保無著，最後降保離去，保金最低只有1萬5。

參與詐騙的公關小姐分別是葉鈺寧20萬交保、黃聖萱20萬交保、張喬涵15萬交保、王百齡15萬交保、呂雅融15萬交保、郭友芳15萬交保；除郭女與呂女迅速交保外，其餘4人都湊不出保金，也無親友辦理交保。

檢方最後同意呂雅融以1萬5交保、張喬涵2萬交保、黃聖萱3萬交保、葉鈺寧10萬交保，6人均限制出境出海。4名身材曼妙的公關小姐，凌晨魚貫走出法警室，因擔心長相曝光，紛紛低頭用手遮臉，快步離去。

據調查，黃建豪疑在境外友人發生爭執，將詐騙機房挪回台灣，在台北市中山區設立機房、水房，成員分為攬客組、熟客組及公關組，由許湘綺負責掌管水房。從2019年迄今詐騙長達6年，在各大交友軟體註冊大量帳號鎖定男性聊天，吸引宅男上鉤。

機房男成員利用AI變聲技術，偽裝公關小姐聲音假裝與被害人談戀愛、要求送禮物，並傳送商品網址購買連結，要求贈送黃金、手機、Dyson吹風機、美容護膚課程等高單價禮物。

被害人送禮物後，詐團會安排公關小姐和被害人約會，公關小姐除底薪，加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另有部分小姐與被害人發生性關係。檢警昨天一併拘提涉案廠商、AI工程師，預計今天移送複訊。

AI詐騙公關小姐葉鈺寧（右）涉詐欺10萬交保。記者張宏業／攝影

AI詐騙公關小姐張喬涵（左）涉詐欺2萬交保。記者張宏業／攝影

AI詐騙公關小姐黃聖萱涉詐欺3萬交保。記者張宏業／攝影

AI詐騙公關小姐王百齡涉詐欺15萬交保。記者張宏業／攝影