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AI變聲陷阱…誆騙買芳療課程、珠寶 公關小姐等12人拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫新生代成員黃建豪涉與妻子許湘綺籌組愛情詐騙集團，透過AI變聲技術偽裝公關小姐，聊天要求送禮物，再派出真人小姐見面約會。檢警查出，公關小姐涉嫌帶被害人到芳療、紋繡店購買課程，還疑似與珠寶銀樓店合作購買高單價飾品。台北地檢署今發動第二波搜索，拘提8名公關小姐、3名廠商及1名AI工程師到案。

台北地檢署5月12日執行第一波搜索傳拘行動，黃建豪、許湘綺、公關小姐黃羽卉、核心幹部江勁緯等4人聲押獲准，其餘蔡葦庭、許秀玟等公關小姐交保。檢警再查出，詐團公關小姐涉嫌誆騙被害人要學芳療護膚等課程等話術，今檢察官指揮刑事局、北市中山分局搜索「學習美容芳療課程工作室」、「紋繡課程工作室」、「珠寶銀樓店」等3處，拘提12人到案，其中公關小姐等6名被告今移送複訊，其餘銀樓店等人明日移送複訊。

檢警調查，黃男與在境外朋友所屬的詐團，從2019年迄今長達6年，以戀愛詐騙等手法獲利數百萬元，近期機房轉移到台北市中山區錦州街，黃建豪的妻子許湘綺掌管水房則設置在五星級酒店旁的巷子，檢警日前順利破獲。

據了解，詐團成員分為攬客組、熟客組及公關組，在各大交友軟體註冊大量帳號鎖定男性聊天，更利用「AI變聲技術」偽裝公關小姐聲音和被害人聊天、假談戀愛、要求送禮物，並傳送商品網址購買連結，要求被害人贈送黃金、手機、Dyson吹風機、空氣清淨機、美容護膚課程等高單價禮物。

檢警追查，被害人送禮物後，機房指派公關小姐和禮物「合照」致謝，禮物上繳回到詐團機房，待禮物數量達標，即安排公關小姐和被害人約會見面；公關小姐除了底薪，再加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另，部分小姐也和被害人發生性關係。

全案至少10名被害男子報案指控，沒送禮物就與失去聯繫，詐騙手法雷同，檢警查出是同一集團犯案。

台北地檢署偵辦「AI變聲」戀愛詐騙集團，今發動第二波搜索，拘提8名公關小姐、3名廠商及1名AI工程師到案。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦「AI變聲」戀愛詐騙集團，今發動第二波搜索，拘提8名公關小姐、3名廠商及1名AI工程師到案。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦「AI變聲」戀愛詐騙集團，今發動第二波搜索，拘提8名公關小姐、3名廠商及1名AI工程師到案。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦「AI變聲」戀愛詐騙集團，今發動第二波搜索，拘提8名公關小姐、3名廠商及1名AI工程師到案。記者蕭雅娟／攝影

竹聯幫 詐騙集團 AI

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