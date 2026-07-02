AI變聲愛情詐騙案 檢警再拘提12人到案

黃姓夫婦涉組愛情詐欺集團，透過AI變聲技術，於各大交友平台行騙，要求被害人贈送高單價商品，北檢5月間聲押禁見黃姓夫婦等4人獲准，今天再度指揮警方拘提12名被告，下午將6名被告移送北檢。

檢警調查，愛情詐團分工縝密，分為攬客組、熟客組及公關組，黃男妻子許女負責水房洗錢。攬客組則透過各大交友軟體尋找下手對象，並利用修圖軟體，把旗下公關小姐包裝成正妹，等被害人上鉤之後，再交由熟客組接手聊天。

檢警發現，集團也透過AI變聲軟體，將男員工變成公關組小姐的聲音，再以網路上正妹圖片為頭像，與被害人假網戀，再以家人需要醫療費、公司要求業績等理由，向被害人索討手機、Dyson吹風機、黃金或美容護膚課程等高單價商品，不法獲利逾數百萬元。

檢警追查，被害人匯款購物後，公關小姐會透過網路送「禮物」，累積滿一定金額後，集團還會安排公關小姐外出與被害人碰面。被害人發現沒有送禮就沒有互動，驚覺受騙，目前已有10名被害人報警。

北檢今年5月間指揮刑事警察局及台北市警察局中山分局兵分23路搜索，並拘提黃男夫婦等多人到案。檢察官複訊後聲押禁見黃姓夫婦、江姓公關小姐主管、黃姓公關小姐4人獲准，其餘14名被告5萬到20萬元不等金額交保，均限制住居及限制出境、出海。

北檢今天展開第二波偵查行動，指揮刑事局、中山分局持法院核發的搜索票，搜索「學習美容芳療課程工作室」、「紋繡課程工作室」、「珠寶銀樓店」等3處，並拘提12人到案，其中6名被告下午複訊。其餘被告將於明天移送。