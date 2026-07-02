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雙北警攜悠遊卡建防詐聯防 異常交易將通報165

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北、新北警方今天與悠遊卡公司簽署防詐合作備忘錄，未來將建立疑似詐騙帳戶及異常交易的預警、通報機制；發現疑似遭詐團利用的帳戶或交易，將透過165反詐騙聯防平台協處，必要時採取帳戶安全管制，阻斷詐騙金流。

雙北警方與悠遊卡公司今天簽署合作備忘錄，合作項目包括帳戶身分驗證、安全管理、高風險交易管制、異常交易通報、情資聯防及防詐宣導。

警方指出，悠遊卡及悠遊付已用於搭車、消費及數位支付，使用場景多元，未來將與業者合作掌握可疑帳戶及交易樣態；一旦發現帳戶疑遭詐團利用，業者可透過聯防機制通報警方，由165平台協助釐清，降低帳戶成為人頭帳戶或洗錢工具的風險。

合作也將納入關懷攔阻及教育訓練，警方表示，詐團常以假投資、假檢警、網路交易等手法，誘導民眾操作網銀、支付App或交出帳戶資料；未來悠遊付App及相關數位平台將加強推播近期詐騙手法及防詐資訊，讓使用者在操作支付服務時同步接收提醒。

北市警局長林炎田表示，警方偵辦詐欺案外，也希望透過業者掌握異常交易，將防詐工作提前到金流移轉之前；雙北警將持續與金融、科技及交通業者合作，提升預警及攔阻速度。

警方提醒，接到陌生投資訊息、網路交易要求，或有人要求操作支付App、提供帳戶資料及匯款時，應先停下來查證，不要依指示轉帳；有疑問可撥165反詐騙諮詢專線或110報案。

簽署儀式合影，台北市警察局長林炎田（左1）、新北市警察局長方仰寧（左2）、悠遊卡董事長林志盈（右）。記者廖炳棋／翻攝
簽署儀式合影，台北市警察局長林炎田（左1）、新北市警察局長方仰寧（左2）、悠遊卡董事長林志盈（右）。記者廖炳棋／翻攝

悠遊卡 詐團 新北

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