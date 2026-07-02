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高雄超商反覆印文件還講電話露餡　車手收遭詐女子225萬被警攔截

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

江姓男子上月29日晚間8時許在高市楠梓區某超商反覆操作影印機印文件，還邊講電話邊書寫文件，疑車手接受遠端指示要進行面交，警方獲報監控埋伏，見江男步出超商到附近公園和遭假投資詐騙的李姓女子取款225萬元，當場人贓俱獲。

楠梓警分局指出，上月29日晚間8時許接獲報案，指稱楠梓區某超商前有男子形跡可疑。警方獲報前往現場查看，發現42歲江姓男子在超商內反覆操作影印機後，一邊書寫文件一邊講電話，行為異常疑為詐騙集團車手正接受遠端指示準備進行面交取款。

警方按兵不動，展開跟監埋伏，後見江男步出超商外，走至附近公園，不久李姓女子（48歲）拿著一只提袋遞交給江男，埋伏警力立即上前攔查，當場查扣現金225萬元。

警方在現場了解，得知被害人李女落入假投資陷阱，日前加入社群軟體，對方以近期股市行情良好為由，並以「高獲利、低風險」等話術誘導她投資，佯稱可快速致富，要求李女以現金面交方式交付，所幸被警方及時攔截。

警方救回李女鉅額存款，查出江男是基隆人，因無業當車手，一天可拿2000元，南下高雄車資另計，受詐團指示面交；警詢後，被依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

江姓男子上月29日晚間在高雄市楠梓區超商印文件還講電話露餡，當車手收遭詐女子225萬被警攔截記者石秀華／翻攝
江姓男子上月29日晚間在高雄市楠梓區超商印文件還講電話露餡，當車手收遭詐女子225萬被警攔截記者石秀華／翻攝

江姓男子上月29日晚間在高雄市楠梓區超商印文件還講電話露餡，當車手收遭詐女子225萬被警攔截記者石秀華／翻攝
江姓男子上月29日晚間在高雄市楠梓區超商印文件還講電話露餡，當車手收遭詐女子225萬被警攔截記者石秀華／翻攝

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