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影／認當詐團內鬼送酒喬事 黑警羈押上囚車畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出餐飲大亨鄭淳駿捲入其中，清查鄭男手機，發現土城分局頂埔派出所員警李金龍，曾替鄭男贈送高檔洋酒給案件承辦人，希望能擺平此事，檢方前天搜索拘提李男、鄭男到案，訊後向聲押禁見，李男在羈押庭上坦承有送酒，但否認是行賄，法官認為全案有共犯未到案，且李男、鄭男有串證逃亡之虞，凌晨裁定兩人收押。

李金龍過去曾在新北刑大任職，破獲過雙北連續超商搶案，獲新北市長侯友宜頒獎，沒想到淪為詐團內鬼遭羈押。鄭淳駿是「隱餐飲集團」老闆，旗下擁有多家餐酒館，去年因詐騙臺雅已故董座沈裕雄遭羈押，沒想到交保不到一年，又捲入「安心幣商」案重返看守所，兩人凌晨上銬搭囚車落寞離去。

據調查，鄭淳駿與女子羅佩雯以便宜機票投資及移民投資為幌子，向沈裕雄詐騙50億元，調查局偵辦此案時，查扣鄭淳駿手機。檢警當時偵辦「斬金行動」，從金流追查發現鄭淳駿涉及安幣商詐騙，經檢視手機對話紀錄，發現竟有官警幫忙送禮喬事。

調查發現，鄭淳駿與四海幫往來密切，過去深受幫主張存偉信任，常做東宴請刑事局人員，結識時任偵四大二的劉宗仁、顧修僥與蔡名峻。安心幣商投資詐騙案爆發後，鄭淳駿知悉是新北市刑大主辦，為避免遭查緝，先透過顧修僥打聽承辦人姓名，再請託劉宗仁幫忙牽線認識。

由於劉宗仁不認識承辦員警，透過蔡名峻想方設法聯繫，希望約承辦人到鄭淳駿開設的「隱世餐酒館」聚餐。鄭淳駿為買保險，另透過李金龍接觸承辦人，李金龍得知對方是昔日刑大學弟，攜帶鄭淳駿交付的「高級洋酒禮盒」行賄，希望案件能設停損點，抑或透露偵查方向，但遭對方拒絕。

檢察官陳玟瑾指揮警政署兵分28路搜索，同步約談現任刑事局公關室研究員劉宗仁、 刑事局偵查員顧修僥、新北市警民防管制中心隊長蔡名峻到案，調查鄭淳駿牽線、行賄過程，3人未否與鄭男認識，但否認涉及行收賄，訊後各以20萬元交保。

檢方另發現，台北市有4名官警曾傳送偵查中破案資料給鄭男瀏覽，分別是大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛、南港分局偵查隊小隊長沈育呈、信義分局偵查隊偵查佐李光偉、大安分局敦南派出所員警許逸儒，但由於資料與安心幣商案無關，4人也無替鄭淳駿關說新北刑大，訊後依洩密等罪各以20萬交保。

安心幣商詐騙案，檢方查出水房將贓款兌現成黃金，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，清查金流懷疑部分洗錢流向張存偉，今年初拘提張存偉到案，訊後500萬交保、限制出境出海。

土城分局頂埔派出所員警李金龍（左1）涉當詐團內鬼遭法院裁定羈押。記者張宏業／攝影
土城分局頂埔派出所員警李金龍（左1）涉當詐團內鬼遭法院裁定羈押。記者張宏業／攝影

餐飲大亨鄭淳駿（中間白衣者）涉行賄官警遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝
餐飲大亨鄭淳駿（中間白衣者）涉行賄官警遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝

餐飲大亨鄭淳駿涉行賄官警欲擺平「安心幣商」案，遭法院裁定羈押。記者曾原信／攝影
餐飲大亨鄭淳駿涉行賄官警欲擺平「安心幣商」案，遭法院裁定羈押。記者曾原信／攝影

土城分局頂埔派出所員警李金龍（左）涉行賄關說自家人，遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝影
土城分局頂埔派出所員警李金龍（左）涉行賄關說自家人，遭法院裁定羈押禁見。記者張宏業／攝影

詐團 侯友宜 詐騙

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