再忙也要防詐！北投警赴榮總強化醫暴應變機制 揭當前最猖獗詐術

台北市北投警分局為強化醫護人員對醫療暴力應變及防詐意識，日前結合台北榮總醫院講習會議加強宣導，說明醫療暴力事件發生時的應變措施，同時以刑事局最新「打詐儀表板」數據分析結果，揭露當前最猖獗的詐騙陷阱，避免醫護人員受害。

警方表示，榮總轄區永明派出所警方利用醫院內例行性安全聯絡員工作講習會議加強宣導。由於對醫護人員施暴者，通常是不理性的病患或家屬，警方建議第一線醫護人員於暴力行為發生時，首先通報院方駐警隊，由駐警協助保護現場醫護安全，駐警也將同步通報轄區警方到場；另務必與施暴者保持距離或直接離開現場，避免遭受進一步攻擊；狀況許可的話，可持手機即時錄音錄影蒐證。

另，考量醫護人員工作繁忙，較少時間專注犯罪手法演變，警方根據打詐儀表板中最新數據統計及趨勢分析，點出當前財損最高、最猖獗的詐騙陷阱，包含假投資詐騙、假發票中獎簡訊詐騙、假網拍詐騙。

員警說明，詐團廣寄誘騙簡訊，誆稱民眾發票中獎，點選連結提供金融帳戶資料即可領獎，藉以騙取民眾帳戶，近期不少民眾上當受騙。

警方呼籲，天下沒有白吃的午餐，不明來電提及帳戶安全、解除設定，都是詐騙，民眾切勿輕信不明網路連結與網路廣告； 若遇到任何醫療暴力或可疑詐騙情事，務必及時向警方報案，共同打擊犯罪。

台北市北投警分局為強化醫護人員對醫療暴力應變及防詐意識，日前結合台北榮總醫院講習會議加強宣導。圖／警方提供