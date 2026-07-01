阿嬤突領24萬現金！關懷用途反嗆「沒常識」 郵局行員怒吐大實話

台灣近年來詐騙猖獗，金融機構也加入防詐騙行列，幫民眾在前線把關。然而，近日有郵局行員因為關心一名高齡長輩提領金額的用途，反遭對方嫌棄很囉嗦、管太多，令她不禁感嘆，要不是法規有規定要問客人金錢用途，她們才不想關心那麼多。 郵局女行員關懷阿嬤臨櫃領24萬現金的用途，結果反遭對方狂嗆。示意圖／AI生成

原po於Threads上發文表示，有位阿嬤來郵局臨櫃要領24萬元現金，而她已有近半年沒一次領過那麼多錢，原po因此才關心一下阿嬤這筆錢的用途。

不料，阿嬤竟回答，「買東西啦囉嗦」，原po又追問，「買什麼東西呢？」阿嬤繼續不悅表示，「買什麼也要問很煩耶、買房子可不可以！」於是原po只好不再往下問，直接在取款單上照她說的備注用途。

結果阿嬤又嗆原po，「啊我說放房子妳也信喔？24萬是能買到什麼房子？妳們行員好像都沒有一點基本常識欸。」

此時已被阿嬤一席話激到怒火中燒的原po表示，若阿嬤真的跟她說是拿這24萬要去買台積電的股票，她也會選擇相信而不再多問，因為法規就是規定行員要多問客戶金錢用途，不然她們何必問得這麼詳細？

貼文底下不少網友紛紛留言鼓勵原po，「每一次銀行/郵局的承辦人員詢問領錢要幹嘛時，我心中都充滿對妳們的感謝」、「行員問我，我都好好講說實話，沒必要刁難別人」、「行員的關心還是能阻止一些沒腦袋的長輩」。

也有同業人士留言指出，「發瘋就對了，不然那些客人都以為我們很愛問」、「我是行員，這真的是我們的日常，只能說為了保護大家，被討厭也沒關係」，原po也回覆，「都跟自己喊話要當個善良有溫度的經辦、總是不到半天就破功」、「阿嬤的語氣跟態度很明顯就是不屑回答亂講」。

根據金管會的「 金融機構防制洗錢辦法」，銀行必須對客戶進行「關懷提問」與身分確認，詢問大額提款用途，主要是為了防堵詐騙、防制洗錢與金額申報，尤其針對年長者，臨櫃提領3萬元以上時，行員也會加強關心以防受騙。