詐300萬還拍片炫耀嗆「想賺錢找我」 囂張詐欺犯下場曝光

雲林縣一名廖姓男子因詐欺被判刑，去年8月假釋期間，竟高調拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙300萬元，政府只能強制扣押7200元，並提及想賺錢可以找他等語，囂張言論立即被法務部撤銷假釋處分並發監執行殘刑。檢方對其行為涉犯煽惑他人犯罪罪起訴，法官痛斥廖男「視國家法令為無物」，日前判決處8個月，全案仍可上訴。

廖姓詐欺犯去年1月假釋，8月在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙26人得手300萬元，政府只能強制扣走7200多元，「因為都花完了，所以能扣到的不多。」

廖男甚至還在影片中說「想賺錢可以找我，我會給你們各種意見。」該段影片在網路引起關注，不少詐騙受害者或家屬在網路留言痛罵，有網友說「現在詐騙都這麼囂張嗎」，並批法官判太輕。

相關影片曝光後引起議論，不分黨派立委也在立院質詢、關切案件進度，行政院長卓榮泰當時表示，將修法重罰。廖男假釋因此被撤銷，發監執行殘刑1年11月10日，再由檢察官周甫學依違反煽惑他人犯罪罪起訴。

判決書中法官怒斥，廖男曾因詐欺入監服刑，卻未能記取教訓，竟拍攝影片煽惑他人從事詐欺，助長詐欺之歪風，實屬不該，不宜輕縱，審酌廖男前科，假釋後又犯，「無視假釋寬典，視國家法令為無物」，念及其坦承犯行，犯後態度尚可，判處有期徒刑8個月且不得假釋，不得易科罰金，全案可上訴。