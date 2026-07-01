形象反差引關注！「鬼滅之刃」包太吸睛 高年級車手現行犯遭逮

台中市刑大六隊在今年3月執勤時，在東區購物中心附近發現六旬周姓男子形跡可疑，長時間徘徊ATM周遭並頻頻低頭查看手機，其背包印有動漫「鬼滅之刃」角色圖案，特殊風格與其年齡外觀形成強烈對比，讓員警留下深刻印象。近來詐騙集團「無卡提款」提領贓款案件增加，警方透過大數據分析提領熱點，加強巡守，鎖定周男跟監蒐證，查其頻繁往返多處ATM提領現金，現行犯逮捕，成功阻斷贓款流出，近日檢方偵結起訴。

經查，周男（61歲）所屬詐騙集團鎖定臉書交易社團，假扮買賣家並以「無法完成實名認證」為由，誘導被害人與假客服視訊通話，藉機誘導設定無卡提款及轉帳功能詐取款項。19歲葉姓大學生原欲以百餘元販售隱藏版公仔，卻因此遭騙走20餘萬元，損失慘重。

警方指出，周男是應徵臉書「免交通工具可兼差、工作簡單收入優渥」廣告加入詐騙集團擔任車手，負責提領贓款轉交上游，落網後查扣贓款2萬8000元及通聯手機一支，台中地檢署近日依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法將其起訴。

台中市刑大隊長紀延熹提醒，民眾網路交易若遇對方以「實名認證」、「驗證帳戶」、「開啟視訊」等理由要求操作網銀或ATM，應立即停止並撥打165反詐騙專線查證，警方將持續運用科技偵查與數據分析打擊詐欺犯罪。

台中市六旬周姓男子淪詐欺車手，背知名動畫背包，引起警員注意，進而逮捕抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市六旬周姓男子淪詐欺車手，背知名動畫背包，引起警員注意，進而逮捕抓人。記者陳宏睿／翻攝