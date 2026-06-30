家族旅遊、付裝潢費 解除定存用途編理由 警銀聯手勸阻 婦人保住70萬

黃姓婦人今天到二信要解除70萬元定存並提領出來，行員通報警方到場協助。對於款項用途，黃婦先說用在家族旅遊，又說要裝潢房屋，經員警勸說，才警覺已踏進詐騙陷阱，趕緊抽身，保住70萬元存款。

基隆市警三分局七堵派出所今天上午近11時，接獲基隆第二信用合作社七堵分社行員通報，表示黃姓婦人臨櫃要辦理70萬元定期存款解約，詢問發現她對提領用途說詞反覆，擔心她遭詐騙。

七堵派出所警員連彥智、張博鈞到場時，黃婦起初表示，因家族旅遊需要才想解除定存領出來，後來又改口要支付房屋裝潢費用，但又無法提供裝潢契約、估價單或其他相關證明文件。

警方研判黃婦可能遭遇詐騙，與行員共同耐心分析近期詐騙案例，提醒切勿輕信陌生人指示提領大筆現金。黃婦冷靜後，察覺自己可能真的落入詐騙圈套，當場打消提款念頭，成功保住70萬元存，並對警員及行員表達謝意。

基隆警三分局長陳盈元表示，詐騙集團手法不斷翻新，常教導被害人以「房屋裝潢」、「房屋修繕」、「投資」、「借款」等理由提領大額現金，企圖規避金融機構及警方的關懷提問。呼籲民眾遇有可疑情形，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線、110報案專線，或就近至派出所諮詢查證，多一分查證、少一分損失，共同守護自身財產安全。

黃姓婦人今天到基隆二信要解除70萬元定存，行員通報警方到場協助，黃婦經勸說才警覺已踏進詐騙陷阱，趕緊抽身，保住70萬元存款。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓婦人今天到基隆二信要解除70萬元定存，行員通報警方到場協助，黃婦經勸說才警覺已踏進詐騙陷阱，趕緊抽身，保住70萬元存款。記者邱瑞杰／翻攝