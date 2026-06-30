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檢警偵辦安心幣商詐騙案 扯案外案赫見飛撲逮毒販勇警

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導

台北地檢署偵辦「安心幣商」假投資詐騙案，查出案外案，8名官警疑似涉入洩密及行賄，其中大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛也在約談名單中，晚間抵達北檢偵訊。蔡仲衛曾經於追捕毒販過程中奮不顧身受傷，還獲媒體報導。

蔡仲衛於2016年6月處理一起女學生販毒案時，時任刑警的蔡仲衛追逐嫌犯，奔跑300公尺，為了不讓嫌犯逃逸，奮力飛撲，在柏油路上「滑壘」，全身多處擦傷，但立刻起身逮人，成功逮捕嫌犯，此事當時獲多家媒體報導。

台北地檢署表示，日前追查「安心幣商」虛擬貨幣假投資詐騙案件時發現「案外案」，刑事局公關室研究員劉宗仁及李金龍等官警、偵查佐共8人涉嫌接受飲宴、饋贈不正利益，甚至洩密，檢警搜索李等12人住居所及辦公處所，並持續釐清案情。

檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名<a href='/search/tagging/2/警察' rel='警察' data-rel='/2/111817' class='tag'><strong>警察</strong></a>涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛涉入其中遭約談，蔡仲衛曾經飛撲勇逮毒販。記者曾原信／攝影
檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛涉入其中遭約談，蔡仲衛曾經飛撲勇逮毒販。記者曾原信／攝影

檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛涉入其中遭約談。記者曾原信／攝影
檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛涉入其中遭約談。記者曾原信／攝影

檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛（右）涉入其中遭約談。記者曾原信／攝影
檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛（右）涉入其中遭約談。記者曾原信／攝影

檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛（右）涉入其中遭約談，蔡仲衛曾經飛撲逮毒販受傷，英勇行為受多家媒體報導。記者曾原信／攝影
檢警偵辦「安心幣商」，發現案外案，多名警察涉入洩密及涉及不正當利益，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛（右）涉入其中遭約談，蔡仲衛曾經飛撲逮毒販受傷，英勇行為受多家媒體報導。記者曾原信／攝影

北檢 虛擬貨幣 警察

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