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出事才知是詐騙...詐團車手落網供出債主介紹的 法院判決曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

曹姓男子介紹邱姓友人當詐欺集團車手，邱男落網供出曹男。曹男堅稱，多次介紹積欠債務的邱男去工作，這次把輕鬆工作機會交給邱男自行聯繫，出事才知工作可能是詐騙。彰化地方法院審結，沒證據證明曹男知情並與詐團共謀，判決曹男無罪。

判決書指出，以LINE暱稱「文成」、Telegram暱稱「陳科諺」等真實姓名年籍不詳之人同屬詐欺集團，邱男去年7月被招募，接受指示到高鐵彰化站向被害人拿取28萬元現金購買加密貨幣泰達幣，員警據報查獲，邱男供出是債權人曹男介紹到詐團當車手。

曹男堅詞否認參與詐團，並稱與邱男為多年好友，多次介紹他從事勞務工作，協助賺錢還債，這次看到網路上「外務員」徵才廣告，工作內容單純且可預支薪資，即把聯絡人「文成」資訊知邱男，由他們自行聯繫，直到邱男被捕，曹男與姊姊討論此事始知這工作涉及詐騙。

邱男證稱，曹男介紹工作沒說是犯罪工作，就說是收錢、收文件、收包裹，很輕鬆的工作，曹男介紹LINE暱稱「文成」的人，他依指示下載Telegram作為工作溝通使用，下載後自稱組長的「陳科諺」下達工作指示。

彰化地院認為，曹男曾接受「文成」指示到高雄跑腿送東西一次，就把工作介紹給債務人邱男，盡快工作賺錢還清債務，在這方面邱男證述與曹男大致相符，可認沒證據證明曹男主動積極延攬及擴大犯罪組織，自應為無罪之諭知。

彰化縣曹姓男子與債務人邱男證述大致相符，彰化縣地方法院認為曹男沒涉及詐團招募人力並擴大犯罪組織，判處無罪。記者簡慧珍／攝影
彰化縣曹姓男子與債務人邱男證述大致相符，彰化縣地方法院認為曹男沒涉及詐團招募人力並擴大犯罪組織，判處無罪。記者簡慧珍／攝影

詐團 車手 彰化

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